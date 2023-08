Elena Gheorghe, imagini inedite din vacanța de vis cu familia: „Am așteptat-o atât de mult”

Elena Gheorghe a părăsit temporar România și a pornit într-o escapadă de vis împreună cu soțul său și cei doi copii ai lor. Această perioadă specială de relaxare și bucurie a fost imortalizată în imagini, pe care artista le-a împărtășit cu generozitate fanilor săi virtuali. Cei interesați au avut ocazia să urmărească momentele deosebite trăite de Elena Gheorghe și familia sa în cadrul acestei vacanțe memorabile.

În prezent, artista se bucură de o binemeritată vacanță alături de soțul său și cei doi copii ai lor. Cu o prezență activă în mediul online, Elena Gheorghe nu a putut să nu împărtășească aceste momente cu urmăritorii săi. Destinația aleasă de cântăreață pentru această evadare este una foarte apreciată de mulți români. Este vorba despre Turcia, o destinație frecventată des de vedete.

Elena Gheorghe a optat pentru a petrece timpul într-un resort de lux situat în Antalya, unde se bucură de o piscină privată, o saună relaxantă și alte facilități de vis. De asemenea, pe platformele de socializare, Elena Gheorghe a distribuit o serie de imagini surprinse în timpul vacanței. Artista rămâne la fel de activă în online, păstrându-și urmăritorii informați cu privire la momentele inedite din vacanță.

În descrierea fotografiilor, cântăreața a menționat că a așteptat cu nerăbdare această vacanță și că se bucură în întregime de fiecare moment petrecut cu cei dragi. De asemenea, Elena Gheorghe a subliniat că atunci când sunt implicați și cei mici în astfel de experiențe, aventura nu se sfârșește și este necesară o doză considerabilă de energie pentru a răspunde provocărilor. Cu toate acestea, artista savurează pe deplin timpul petrecut în concediu.

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri de vedete din România. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole. Artista a vorbit mereu deschis atât despre momentele plăcute din viața ei, cât și despre clipele extrem de dificile pe care le-a traversat. Artista are o relație de cuplu de invidiat cu partenerul ei, Cornel Ene, și mulți sunt curioși să știe cum fac față cei doi situațiilor dificile pe care le întâmpină, dar și cum păstrează un echilibru între viața personală și cea profesională.

„La un moment dat, cineva i-a spus: te invidiez, cred că e foarte tare să fii soțul Elenei Gheorghe. Atunci am realizat că, pe de-o parte, are dreptate, dar pe de altă parte nu e ușor, zău! Avem multe de făcut atât pe plan profesional, cât și personal, și e musai să le delimităm, căci dacă se amestecă treburile iese fum. Suntem perfecționiști, nu facem lucrurile de mântuială nici când vine vorba despre lucruri mărunte, nesemnificative pentru unii, ăsta poate fi și un defect. (zâmbește) Înainte de toate, suntem prieteni și ne spunem toate cele, și bune, și rele, și mai e și avantajul că am crescut împreună și ne-am modelat unul pe celălalt și ne cunoaștem foarte bine limitele. Cornel mă încurajează mereu, îmi este alături și simte de ce am nevoie”, a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!.