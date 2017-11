Drake a luat masuri in privinta comportamentului unui fan

Drake ne impresioneaza inca o data. Daca zilele trecute artistul arata colectia de genti Birkin, de data aceasta el a fost surprins in cadrul unui concert, in timp ce atragea atentia asupra unui fan din multime care atingea femeile in mod nepotrivit.

Mans said he was gonna fuck him up 😳 A post shared by Drake Fanpage (@aubsessed_86) on Nov 15, 2017 at 9:40am PST

Video-ul in care Drake tipa la un fan a fost postat pe Instagram: „Daca nu incetezi sa atingi fetele, o sa vin acolo si o sa am grija de tine”, l-a avertizat acesta.

Multimea a fost in mod evident entuziasmata de Drake, iar cei de la securitate au venit sa il caute pe barbat in multime, potrivit celor de la Page Six. Gestul artistului de a atrage atentia arata ca vedetele din intreaga lume au devenit mult mai atente la comportamentele nepotrivite cu care se confrunta fiecare dintre noi.

Evident, acest lucru nu schimba foarte mult situatia actuala, insa daca fiecare artist, actor sau vedeta ar face astfel de gesturi, probabil acesti agresori nu s-ar mai simti atat de liberi sa faca tot ceea ce isi doresc.

Drake, fostul iubit al Rihannei, se afla in turneul „Boy Meets World” in Australian si Noua Zeelanda.

Foto: Instagram