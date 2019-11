Demi Moore, declarații surprinzătoare despre Ashton Kutcher

Demi Moore a făcut numeroase dezvăluiri șocante despre căsnicia cu Ashton Kutcher, actrița spunând că acesta s-a întrebat dacă alcoolismul este o problemă reală.

Demi Moore a apărut luni în emisiunea Red Table Talk, difuzată pe Facebook, pentru a vorbi despre problemele sale cu dependența de droguri și alcool, precum și despre căsnicia cu actorul Ashton Kutcher. Cei doi au format un cuplu timp de 8 ani, divorțând în 2013.

„Am deschis ușa alcoolului după aproape 20 de ani”, le-a spus Demi Moore gazdelor Jada Pinkett Smith, Willow Smith și Adrienne Banfield. „Am rămas însărcinată și apoi am pierdut copilul la aproape șase luni. Când nu am putut rămâne din nou însărcinată, sentimentul de vinovăție pe care l-am simțit a fost uriaș.”

Actrița a participat la emisiune alături de fiicele sale, Tallulah și Rumer Willis și a dezvăluit în trecut că ea a pierdut o fiică pe care ar fi numit-o Chaplin Ray. Aceasta a povestit că după ce a suferit avortul, ea și Ashton au plecat într-o călătorie, iar în timpul unei cine au vorbit despre alcoolism.

„Ashton a zis, ‘Nu știu dacă alcoolismul este o problemă. Cred că este vorba despre moderație'”, a declarat Demi. „Dacă m-aș fi ținut de programul meu…”, a spus actrița, explicând faptul că ea nu a avut probleme cu alcoolul în prima parte a vieții de adult.

Întrebată de ce și-a schimbat stilul de viață, Demi Moore a explicat că a vrut să fie „acel tip de fată”. „Am inventat o poveste, că el și-ar fi dorit o persoană cu care să poată bea vin și cu care să facă diferite lucruri. Nu este el cauza pentru care am început să beau. Am vrut să fiu o altă persoană. Și am renunțat la puterea mea.”

În cartea ei, Inside Out, Demi Moore oferă mai multe detalii despre decizia ei de a bea alcool. „Am vrut să fiu acea fată. Fata care poate bea un pahar de vin la cină sau care ar putea bea un shot de tequila la o petrecere. În mintea mea, Ashton voia același lucru. Așa că am încercat să devin asta: o fată distractivă, normală”.

Ea a continuat spunând că nu s-a gândit atunci că Ashton este doar un tânăr care nu știe ce vorbește, iar ea nu băuse timp de 20 de ani, ci pur și simplu dorea să găsească o justificare pentru gândirea lui.

„‘O mulțime de oameni petrec prea mult în tinerețe și apoi dezvoltă o relație sănătoasă cu alcoolul’, mi-am spus. Când ne-am întors în camera noastră am luat o bere din minibar”, a scris Demi în cartea sa.

Până acum Ashton Kutcher nu a făcut comentarii despre cartea fostei sale soții, o sursă apropiată explicând pentru People de ce a luat actorul această decizie. „Ashton nu a vorbit niciodată despre ea. Nu a vorbit despre ea de la divorț și nu o va face. El respectă faptul că este o mamă cu o familie.”

