Demi Lovato s-a logodit! Modul emoționant în care a făcut marele anunț

Demi Lovato s-a logodit! Vedeta și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe Instagram, acolo unde a făcut marele anunț.

Demi Lovato s-a logodit cu Max Ehrich. Cei doi și-au început relația acum câteva luni, mai exact în luna martie. Postarea emoționantă scrisă de Demi Lovato pe contul de Instagram este însoțită și de câteva fotografii care atestă faptul că iubitul ei a cerut-o în căsătorie chiar pe o plajă din Malibu, California. „Când eram mică, tatăl meu biologic îmi spunea întotdeauna că sunt „mica lui parteneră” – ceva ce ar suna ciudat fără accentul lui de cowboy. Pentru mine a avut sensul perfect. Iar astăzi acele cuvinte fac din nou sens, doar că voi fi oficial partenera altcuiva”, a mărturisit Demi.

„@maxehrich – Am știut că te iubesc din primul moment în care te-am întâlnit. E ceva ce nu pot explica în mai multe cuvinte cuiva care nu a trecut prin asta, dar din fericire tu ai simțit la fel… Niciodată nu m-am simțit atât de iubită necondiționat de cineva (în afară de părinții mei ). Nu mă presezi niciodată să fiu altceva decât ceea ce sunt. Și mă faci să-mi doresc să fiu cea mai bună versiune a mea. Sunt onorată să accept cererea ta în căsătorie. Te iubesc mai mult decât aș putea scrie vreodată aici și sunt entuziasmată să încep o familie și o viață cu tine. Te iubesc pentru totdeauna, dragul meu. Partenerul meu. Pentru viitorul nostru!!!”, a adăugat Demi Lovato.

De asemenea, și Max Ehrich a publicat la rândul său mai multe fotografii cu ei, alături de un mesaj la fel de emoționant și special cu această ocazie. „Tu ești fiecare piesă de dragoste, film, vers, poezie, tot ceea ce aș fi putut visa vreodată și chiar mai mult de la un partener de viață. Cuvintele nu pot descrie faptul că te iubesc pentru totdeauna. Nu mai pot petrece o altă secundă aici pe Pământ fără să te am lângă mine”, a scris Max Ehrich pe Instagram.

Și mama artistei Demi Lovato, Dianna De La Garza, a postat pe contul de Twitter un mesaj prin care își arată bucuria față de fiica sa și logodnicul ei. „Bine ai venit în familie, @maxehrich. Sunt foarte fericită. Te potrivești perfect în această familie. Felicitări amândurora”, a scris Dianna De La Garza.

Welcome to the family, @maxehrich 💖💖💖 From the first few days yall spent together, @ddlovato said to me, Im gonna marry this one, Momma!' I couldnt be happier. You fit perfectly into this family. Congratulations, you two!💍❤️ pic.twitter.com/4p7xGLw1pY

— Dianna De La Garza (@DiannaDeLaGarza) July 23, 2020