Deliric, mesaj ferm împotriva lui Călin Georgescu: „Nu l-aș vota niciodată. De la mine un sincer și hotărât: NU!”

Răzvan Eremia sau Deliric, așa cum este cunoscut de către publicul din România, a transmis un mesaj foarte tranșant la adresa lui Călin Georgescu, candidat independent în cursa pentru președința României, un personaj politic care are un discurs pro-rus, antisemit, poziții ultra-naționaliste și anti-europene, precum și o mulțime de opinii cel puțin controversate.

În cadrul unui mesaj transmis pe contul său de Facebook, Deliric a vorbit pe larg despre alegerile prezidențiale. Artistul este rezervat când vine vorba de exprimarea opinilor în spațiul public, însă acum a simțit nevoia de a-și face auzit punctul de vedere.

„Mă simt dator să zic și eu ceva. De obicei, știți că prefer să am o abordare foarte lejeră în comunicarea mea de pe social media. Vorbesc despre muzică, fac caterincă, mă mai laud cu ce am făcut – un tricou, o filmare etc. Când vine vorba de lucruri serioase, mi se pare de bun-simț ca fiecare să vorbească despre ce se pricepe și despre ce este bine informat. Motiv pentru care rar am vreun discurs legat de politică, din teama de a nu vorbi în necunoștință de cauză pe un subiect important și dintr-o reacție alergică pe care o am, în general, vis-a-vis de clasa politică, indiferent de culoare.

Deliric a avut un mesaj ferm împotriva lui Călin Georgescu, despre care nu cunoștea foarte multe informații înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. După ce s-a informat cu privire la candidatul independent, a observat că nu rezonează deloc cu convingerile expuse de către acesta.

„Încep cu subiectul care arde: Călin Georgescu. Recunosc că nu îl știam. Probabil am mai auzit fugitiv de el în ultimii ani, dar am trecut peste. Am aflat vineri că este unul dintre candidații la președinție. Am citit pe diagonală despre el pe Wikipedia. Am zis „Ah, ok.” Apoi am deschis un video sau două, aleatoriu. Am zis „Aoleu!” și am închis. După rezultatele de duminică noapte, ca mulți români, am făcut un deep dive în mai multe video-uri cu domnul CG, fascinat de noua lume pe care o descopeream și vis-a-vis de care am fost ignorant. Concluzia mea: mai nimic din ce susține CG nu rezonează cu mine. Majoritatea ideilor mi se par decuplate de la realitate. Implicațiile mi se par de-a dreptul periculoase. Pe scurt: nu l-aș vota niciodată. De la mine un sincer și hotărât: NU!