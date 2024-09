Dave Grohl a devenit tatăl unui copil din afara căsătoriei. Artistul încearcă să „recâștige” încrederea soției sale

Rockstarul trupei Foo Fighters, Dave Grohl, a dezvăluit recent că a devenit tatăl unei fetițe „în afara” căsniciei sale cu Jordyn Blum și că încearcă să-și recâștige „încrederea” soției sale.

Dave Grohl a devenit tatăl unei fetițe din afara căsătoriei sale

În urma evenimentului, artistul a postat un mesaj pe Instagram.

„Am devenit recent tatăl unei fetițe născute în afara căsătoriei mele”, a anunțat Grohl pe Instagram marți. „Plănuiesc să fiu un părinte iubitor și susținător pentru ea. Îmi iubesc soția și copiii și fac tot ce pot pentru a le recâștiga încrederea și a le câștiga iertarea.” View this post on Instagram A post shared by Dave Grohl (@davestruestories)

Grohl a încheiat mesajul său mulțumind tuturor pentru înțelegere față de copiii implicați, subliniind că familia sa încearcă să „meargă mai departe împreună”. Artistul, în vârstă de 55 de ani, nu a oferit detalii despre mama nou-născutului în postarea sa.

Grohl și Blum, în vârstă de 48 de ani, au sărbătorit recent 21 de ani de căsnicie, după ce și-au unit destinele în 2003 la reședința lor din Los Angeles. Cuplul are trei copii împreună: Violet Maye, de 18 ani, Harper Willow, de 15 ani, și Ophelia Saint, de 10 ani.

Cum s-au cunoscut artistul și soția lui

Grohl și Blum s-au întâlnit pentru prima dată în 2001 la Sunset Marquis Whiskey Bar, însă nu a fost dragoste la prima vedere. „Când am cunoscut-o pe soția mea, am ieșit la câteva întâlniri, dar am decis că nu eram pregătit pentru o relație serioasă, așa că am încetat să o mai sun”, a povestit Grohl într-un interviu din 2007 pentru Elle.

Totuși, după trei luni, și-a schimbat părerea. „Am avut o revelație și am sunat-o din nou. Ea a răspuns și mi-a spus: ‘Nu credeam că o să mai aud vreodată de tine'”, a povestit el.

În 2009, Grohl a vorbit despre dificultatea de a fi departe de copii atunci când era în turneu.

„Obișnuiam să fiu plecat nouă luni pe an. Acum nu-mi place să fiu departe de copiii mei mai mult de 12 zile”, a spus el pentru revista Time. „Totul s-a schimbat. Când ai copii, vezi viața cu alți ochi. Simți dragostea mai profund și devii poate puțin mai compasiv. E inevitabil ca asta să se reflecte și în muzica pe care o compui.”

În vara aceasta, Grohl și Blum au fost văzuți împreună la turneul de la Wimbledon, Londra, zâmbind în timp ce urmăreau meciul din primul tur al probelor de simplu feminin. Deși erau împreună, nu au afișat gesturi de afecțiune în public.

Anterior, Grohl a fost căsătorit cu fotografa Jennifer Youngblood între 1994 și 1997.

Jennifer Youngblood, prima soție a lui Dave Grohl, a fost cea care a realizat fotografia pentru coperta albumului de debut Foo Fighters din 1995. Cu toate acestea, cei doi s-au separat în 1996 și au divorțat în anul următor.

Potrivit The Guardian, Dave a recunoscut în trecut că infidelitatea sa a contribuit la destrămarea căsniciei.

„Aveam 25 de ani, iar soția mea era și mai tânără,” a povestit Dave într-un interviu din 1999 pentru Melody Maker (via NME). „Nu eram pregătiți să ne căsătorim. Îmi lipsește enorm, este cea mai amuzantă ciudată pe care ai putea s-o întâlnești vreodată. Absolut adorabilă. Ar fi fost mai bine dacă nu ne-am fi căsătorit. Dar trăiești și înveți.”

foto: Profimedia

