Staruri & întâmplări pe red carpet la Festivalul de la Veneția

Festivalul de la Veneția este dintotdeauna un loc în care celebritățile descind nu doar pentru a-și promova filmele, ci și felurite cauze personale, ba chiar și proiecte de business și multe alte asemenea preocupări, iar asta face din covorul roșu un soi de panou amuzant de privit când vezi diversitatea calității proiectelor, dar și varietatea personajelor care apar pe el. Și, desigur, a ținutelor afișate. Anul acesta pare că Veneția a detronat Festivalul de la Cannes în termeni de star power, și încă mai avem câteva zile de privit și așteptat multitudinea de vedete venite în număr mare în lagună. Iar ultimele zile au fost de-a dreptul abundente în întâmplări. Să le luăm pe rând.

Premiera celui mai recent film al regizorului spaniol Pedro Almodovar le-a adus pe covorul roșu, cum era firesc, pe cele două protagoniste, Tilda Swinton și Julianne Moore, care s-au alăturat unei companii selecte a ceea ce criticii de film iubesc să numească ‘femeile lui Almodovar’. Și dacă în cazul altor regizori sintagma ar părea că reduce talentul și realizările acelor femei la prea puțin, ea poate fi iertată, căci nu avem, până la urmă, atâția regizori care să trateze cu atâta considerație simțirile feminine precum o face Almodovar. Filmul lui, The Room Next Door, despre două prietene care obișnuiau să muncească împreună cu ani în urmă și care se reunesc mai târziu în viață are parte de cronici preponderent pozitive, ceea ce nu e de mirare, având în vedere abilitățile celor două actrițe. Cât despre stilul lor, rochia aurie Bottega Veneta purtată de Moore, dar și ținutele splendide ale Tildei Swinton (un costum Chanel și o rochie impecabilă Alaia) – demonstrează că este și el și a fost dintotdeauna remarcabil.

Și Luca Guadagnino a prezentat un nou film: drama romantică Queer, inspirată puternic de romanul lui William S. Burroughs, despre un expat american (Daniel Craig) care se îndrăgostește de un tânăr (Drew Starkey). Primele cronici au apreciat mai degrabă rolul lui Craig decât filmul integral, însă actorii au fost spectaculoși și pe covorul roșu de la Festivalul de la Veneția, și nu doar pe peliculă. Daniel Craig, cu un look foarte diferit de cel cu care ne-a obișnuit în ultimii ani, a venit însoțit de partenera sa de viață, Rachel Weisz, care a purtat o spectaculoasă rochie Atelier Versace bleumarin, brodată cu paiete. Și Lesley Manville, care face parte din distribuție, și pe care cu siguranță ți-o amintești, fie și numai din rolul memorabil al Prințesei Margaret din The Crown, a fost o apariție superbă într-o rochie Loewe maro, drapată ingenios. Tot la premiera Queer a apărut, la brațul regizorului, artista de origine română Andra Ursuța, care are și ea un rol în film. Dacă nu știi prea multe despre ea, află că are o carieră artistică impresionantă, de exemplu numărându-se printre câștigătorii concursului Trafalgar Square Fourth Plint, care permite unor artiști să conceapă o lucrare care va fi montată în cea mai populară și vizibilă piață londoneză. Proiectul câștigător al Andrei Ursuța, un cal în mărime naturală realizat din rășină care face referire la multiple sculpturi istorice și la felul în care privim sculptura în spațiul public, va fi montat pe soclul său în 2026.

Însă covorul roșu de la Festivalul de la Veneția a venit și cu alte surprize. Printre ele, apariția Georginei Rodriguez, partenera de viață a jucătorului de fotbal Cristian Ronaldo, într-o rochie albă somptuoasă semnată Oscar de la Renta, la doar câteva zile după ce presa a speculat intens despre o eventuală căsătorie între cei doi. Fără să dea multă atenție zvonurilor, aceasta a venit la Veneția pentru cea de-a 20-a aniversare a evenimentului Diva E Donna, unde a primit un premiu pentru documentarul său, Soy Georgina.

La același eveniment a apărut și actrița Mădălina Ghenea, care a purtat o spectaculoasă rochie cu glugă (amintind de siluetele clasice Yves Saint Laurent) semnată Tony Ward Couture și bijuterii Kultho. Rochiile de acest fel, extrem de fluide și arborând o glugă elegantă, par să aibă parte de o renaștere a popularității, mai ales dacă ne uităm și la cea mai recentă apariție a lui Taylor Russell, parte din juriul festivalului, care a ales să poarte de-a lungul ultimei săptămâni unele dintre cele mai rafinate ținute văzute pe red carpet, iar acum a decis asupra unei rochii Loewe cu inserții de dantelă și, ai ghicit, o glugă! Din aceeași serie a celor veniți la Veneția să decidă încotro vor merge trofeele acestei ediții, Isabelle Hupert, președinta juriului, a renunțat pentru o seară la ținutele Balenciaga pe care le-a purtat în ultima săptămână, optând pentru o rochie clasică Armani Prive accesorizată cu o bască – la care ar fi putut, poate, să renunțe.

Și nu trebuie să uităm nici că Veneția trebuie să se pregătească deja pentru taifunul de PR care va veni odată cu premiera Joker: Folie à Deux, în care Lady Gaga joacă alături de Joaquin Phoenix. Gaga, care pare decisă să își lase și asupra industriei de film o amprentă la fel de serioasă cum a făcut-o construindu-și cariera muzicală, a ajuns deja la Festivalul de la Veneția, fiind deja fotografiată în oraș alături de logodnicul său, Michael Polansky. Paparazzi și presa au încercat deja să arunce asupra ei zvonul unei eventuale sarcini, judecând după ținuta cu buline arborată de aceasta, dar noi credem că Lady Gaga continuă doar să experimenteze stilistic, așa cum ne-a obișnuit.

