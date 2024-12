Daniel Pavel, detalii surprinzătoare despre noul sezon Survivor. Ce schimbări vor exista: „Este exact ceea ce trebuia”

PRO TV pregătește cu entuziasm noul sezon al emisiunii Survivor România, promițând un format complet revizuit, diferit de edițiile anterioare difuzate atât de Kanal D, cât și de postul din Pache Protopopescu.

Spre deosebire de sezoanele precedente, nu vor mai exista două echipe distincte, Războinici și Faimoși. În schimb, show-ul va reuni o singură formație de 19 concurenți, provenind din medii variate, unii cunoscuți publicului, alții aflați pentru prima dată în lumina reflectoarelor.

Printre cei selectați se numără nume familiare precum cântărețul Bitză, realizatorul de radio Sebastian Coțofană și foste participante ale emisiunii Insula Iubirii, Ema Kovacs și Diandra Moga. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu va concura sub eticheta „Faimoși”.

Prezentatorul Daniel Pavel, binecunoscut drept „Domnul Dan”, a oferit detalii despre conceptul emisiunii, subliniind că fiecare participant este o persoană obișnuită, dar cu potențialul de a deveni celebru prin performanțele și aventurile din cadrul competiției.

În cadrul unei discuții recente, Daniel Pavel a lăsat să-i scape un detaliu interesant despre noul sezon Survivor România. Prezentatorul a menționat de mai multe ori termenul „Pirații,” sugerând că acesta ar putea fi numele echipei unice formate din cei 19 concurenți.

Dacă formatul se va confirma, ar însemna că se renunță definitiv la structura clasică a Războinicilor și Faimoșilor. Comentariile sale au lăsat să se înțeleagă că întreaga competiție ar putea gravita în jurul unei teme inspirate de aventurile piraților, ceea ce ar aduce o notă de noutate și mister acestui sezon intens așteptat.

Prezentatorul TV și soția sa, Ana Maria, se pregătesc pentru o binemeritată vacanță înainte de startul filmărilor pentru următorul sezon al show-ului. Cu filmările programate să înceapă în Republica Dominicană în luna ianuarie, cei doi intenționează să petreacă timp de calitate împreună, departe de agitația cotidiană.

„Posibil să urmeze de revelion, avem niște planuri de a pleca probabil în Istanbul, pentru că nu am fost împreună. Eu nu am fost de mult, deși am fost de câteva ori înainte să-l cunosc pe Daniel. Daniel a fost o dată și am zis să ne bucurăm puțin cu prietenii și familia de experiența asta.”, a spus Ana Maria.

„Deci chiar este dacă putem spune o premieră, pentru că noi nu am apucat să rulăm cu părinții această ipoteză, însă ne-o dorim. Istanbul este și locul de unde provin majoritatea colegilor noștri cu care filmăm în Survivor, iar eu am fost acolo cu vaporul doar. Adică eram ofițer de marină, nu am oprit niciodată, mergeam Bosfor – Dardanele și mai departe. Așa că ar fi o ocazie formidabilă să fim împreună. Deci e prima oară când spunem asta. Sper să se concretizeze de revelion.”, a completat Daniel Pavel pentru Cancan.