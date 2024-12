Dana Rogoz a împodobit bradul de Crăciun alături de familia ei. Cum l-au decorat: „A fost o zi foarte bună”

Dana Rogoz a împodobit bradul de Crăciun alături de soțul ei, Radu Dragomir, și cei doi copii, Vlad și Lia. Actrița s-a distrat de minune și a decis să împărtășească și cu fanii de pe social media acest moment prețios din familia ei.

Dana Rogoz a publicat pe Instagram un video prin care le arată urmăritorilor cum a ales să decoreze anul acesta bradul de Crăciun. Cei doi copii ai ei i-au fost alături în acest proces și a fost o activitate specială în familie.

„Azi am făcut bradul! Și tot azi a fost și ziua mea, de Sf. Daniel. Și tot azi s-a făcut anunțul oficial al selecției scurtmetrajului meu în Festivalul Internațional de Scurtmetraje de la Vilnius. Și tot azi am avut o ședință foto cu copiii. Și tot azi am pus la cale niște super planuri pentru weekendul care urmează. Deci fiți pe fază, căci pregătesc ceva foarte drăguț! Deci azi a fost o zi foarte bună!”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.