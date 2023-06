Cum se înțelege soțul Ancăi Dumitra, Manfred Spendier, cu părinții ei: „Au curs lacrimi”

După ceremonia de căsătorie, multora le-a stârnit curiozitatea să afle cum se înțeleg părinții Ancăi Dumitra cu soțul ei, Manfred Spendier, având în vedere că acesta din urmă este de origine austriacă. Actrița a vorbit despre acest aspect într-un interviu pentru revista VIVA!, unde a oferit și detalii despre relația ei cu socrii ei.

Nunta a fost un moment foarte emoționant pentru întreaga familie. Anca Dumitra a recunoscut că a fost un eveniment plin de lacrimi de fericire, părinții ei fiind prezenți la biserică. Întrebată cum se înțelege partenerul ei de viață cu părinții săi, actrița din „Las Fierbinți” a dezvăluit că soțul ei locuiește de ceva timp în România și înțelege foarte bine limba noastră.

„Da, a fost foarte emoționant, și el – emoționat. Eu am plâns până la acel moment, dar de atunci am simțit că e doar bucurie și sper că le-am dat această stare. Au curs lacrimi de fericire din partea părinților. El este cetățean austriac, dar trăiește în România de foarte mulți ani, vorbește și înțelege foarte bine limba română, astfel că se poate înțelege foarte ușor. (…) Mama, ca orice alt părinte, până poate să-și dorească copilul familie, e cu un pas înainte. Nici eu nu mai am 20 de ani, așa că, la 35 de ani, își dorea foarte tare să se întâmple. Ei m-au susținut indiferent ce parcurs am ales, profesional sau personal. Ea trăiește din plin și are o relație foarte bună, e cea mai fericită când copilul este foarte fericit”, a declarat Anca Dumitra pentru VIVA!.