Cum se înțelege Laura Cosoi cu mama ei: „Întotdeauna am avut o relație bună”

Laura Cosoi se poate declara împlinită pe toate planurile. În 2015, actrița s-a căsătorit cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean și au împreună trei fete, Rita, Vera și Lara, cu care se mândresc de fiecare dată. În plan profesional, vedeta este implicată în mai multe proiecte, atât în lumea actoriei, cât și în mediul online, acolo unde are contracte de imagine cu diverse brand-uri și servicii.

Laura Cosoi și mama ei, Ligia Cosoi, se înțeleg foarte bune, după cum a declarat recent actrița. Vedeta a făcut mărturisiri despre relația lor, dar și despre sfaturile pe care le-a primit din partea mamei sale.

„Eu întotdeauna am avut o relație bună cu mama. Mai puțin atunci când m-am lăsat de dans sportiv. Nu știu dacă neapărat s-a schimbat foarte mult, nu știu dacă ea mă vede pe mine altfel, dar ceva s-a schimbat. Sigur nu și-a imaginat deloc această viață cu mine în calitate de mamă. Așa mi-a spus, că nu și-a imaginat că o să am trei fetițe, trei copii. Dar pot spune că e foarte mulțumită că, în continuare, îmi exercit meseria. Pentru ea e foarte important și întotdeauna îmi spune „Ai grijă de carieră, nu o neglija, ție-ți stă bine să faci asta, întotdeuana vei fi fericită dacă vei și munci”, a declarat Laura Cosoi pentru FRESH by Unica.