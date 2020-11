Cum s-a schimbat viața lui CRBL după ce s-a mutat definitiv împreună cu familia în Spania

Din luna septembrie a acestui an, CRBL, soția și fetița lor s-au mutat definitiv în Spania, o decizie care a luat prin surprindere pe toți fanii artistului, deși acesta și-a petrecut o bună parte a anului departe de România.

Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele CRBL, a dezvăluit că s-a mutat în Spania alături de familia lui, iar Alessia, fiica lui, a început să meargă la școală, iar cuplul a închiriat o casă chiar pe plajă, în apropierea orașului Valencia.

„Fetele sunt foarte bine, Alessia merge la școală în continuare. A început un sistem de învățământ british în România și acum îl continuă. Pentru ea este o bucurie că face acea școală. V-am spus, suntem într-o vacanță prelungită. În 2021 ne vom apuca de niște proiecte foarte interesante”, a povestit CRBL în cadrul unei emisiuni TV, citat de ProFm.

CRBL a mărturisit, însă, că îi este dor să urce pe scenă: „Ne integrăm ușor – ușor în comunitatea asta și pentru mine este o gură de aer, am renăscut. Mi-e dor un pic de acasă și de concerte foarte, foarte mult. De aceea compun acum”, a mai spus CRBL pentru sursa citată. Iar imaginile și videourile postate de el pe Instagram sunt dovada că artistul își petrece mult timp în studioul de înregistrări.

„Eu am testat locul, regiunea Valencia. Am venit aici acum cinci ani, am stat vreo doi, am văzut. Am tot testat Spania şi am zis acum că e mai bine aici. Suntem într-o vacanţă prelungită. Aşa ne-am propus pentru anul acesta. Aici fac tot muzică, am scos nişte piese… Acum lucrez la un album”, a spus CRBL în cadrul unei emisiuni TV.

O bună dovadă a faptului că artistul nu regretă mutarea din România o reprezintă și imaginile pe care le postează pe contul său de Instagram. „Acasa este acolo unde suntem impreuna” este descrierea unei fotografii în care CRBL apare pe plajă alături de soția lui, Elena, și fiica lor, Alessia.

