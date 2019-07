Cum a reușit Cardi B să îi schimbe părerea Annei Wintour despre stilul ei

Într-un nou segment al emisiunii Go Ask Anna, celebra Anna Wintour a fost rugată să își exprime părerea cu privire la stilul controversatei artiste Cardi B. Una dintre cele mai recente ținute purtate pe covorul roșu de artistă a impresionat-o cu adevărat pe Wintour.

„Am fost complet impresionată de superba rochie pe care Cardi B a purtat-o anul acesta la Gala Met. A arătat incredibil”, a declarat Anna Wintour. Este vorba de celebra rochie roșie realizată de designerul Thom Browne, pe care Cardi B a accesorizat-o mai puțin obișnuit, însă în stilul ei caracteristic, cu aplicații pentru sfârcuri realizate din rubine în valoare de 250.000 de dolari.

„Abia se putea mișca, însă acest lucru nu a contat deloc”, a mai adăugat Anna Wintour. „Oamenii se dădeau din drumul ei de parcă venea Regina și totul deoarece arăta fantastic. Nu am mai văzut la ea ceva atât de șic și original, așa că mi-am reconsiderat complet părerea despre stilul lui Cardi B. Este extraordinară”.

În urmă cu doi ani, când Cardi B abia începea să se facă cunoscută, artista a stat alături de Anna Wintour în primul rând al prezentării colecției lui Alexander Wang, iar mulți s-au întrebat ce au discutat cele două în timpul petrecut una lângă cealaltă. „Diverse”, a răspuns Cardi B, atunci când a fost întrebată despre acest lucru. „Nu am putut să cred că stau lângă ea. Abia am putut să mă abțin de emoții, însă am reușit să îmi păstrez calmul”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

