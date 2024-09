Cum a reacționat soția lui Jorge după ce artistul a povestit public că a înșelat-o cu câteva zile în urmă: „Îmi cer scuze iubita, îmi pare rău…”

Jorge, cunoscut și sub numele său real George Papagheorghe, are o familie mare și are toate motivele să fie mândru de ea. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria anterioară cu fosta sa soție, Alina Laufer, și un fiu, David, rezultat din relația sa actuală cu partenera sa, Ramona Prodea. De asemenea, Ramona are o fiică pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră ca fiind a sa.

În ceea ce privește viața personală, Jorge este un familist convins și un romantic incurabil, motiv pentru care își cere soția în căsătorie în fiecare an. Artistul este foarte activ pe rețelele de socializare și și-a luat zilele trecute prin surprindere fanii cu un video în care apare împreună cu soția lui.

Cântărețul a declarat pe un ton amuzat că îi pare rău că și-a înșelat soția… într-un vis avut de soția lui.

„Aș vrea să îmi cer public scuze față de soția mea că azi noapte în visul ei am înșelat-o și nu se face asta! Îmi cer scuze iubita, îmi pare rău, nu o să se mai repete”.

„Sper să nu se mai repete”, a fost reacția soției lui.

Jorge, dezvăluiri despre relația cu soția lui

Jorge a vorbit despre relația cu soția lui, Ramona Prodea. Artistul a surprins pe toată lumea cu dezvăluirea făcută despre momentul în care și-a cerut partenera în căsătorie.

„Atunci când am cerut-o în căsătorie pe soția mea, am făcut-o într-un moment de frică, de a nu rămâne singur. Îmi era teamă că o să mă părăsească și din frica de a nu rămâne singur am cerut-o în căsătorie. Ne certasem de câteva ori deja, ne despărțisem de câteva ori, ne împăcaserăm de câteva ori. Eram într-o perioadă în care eu nu eram cuminte deloc și nu îmi stătea gândul că iar o să intru într-o relație lungă. Nu mai aveam chef, de abia ieșisem dintr-o relație, divorțasem, eram bine. Ceva în sufletul meu îmi zicea că nu trebuie să o las pe fata asta. Am ajuns amândoi pe podeaua din baie și ea nu mai putea. A zis: Nu mai pot, gata, mi-a ajuns, hai să oprim aici”, a declarat Jorge în podcastul moderat de Horia Brenciu.

Într-un interviu, Jorge a făcut dezvăluiri despre viața lui de familie și despre gesturile romantice pe care le face pentru soția lui.

„Am văzut că ei îi plac gesturile mărunte și dese, adică îi plac serviciile, limbajul iubirii ei este despre servicii: să mă duc să fac nu știu ce, să o ajut să meargă nu știu unde, să o las undeva, să se întoarcă cu mine. La ea serviciile contează cel mai mult și, bineînțeles, atenția și cuvintele frumoase. Dar, așa, suprize uau, ce își imaginează lumea, o vacanță nu știu unde, nu am fost niciodată genul acesta. Poate un film undeva noi doi. Uite, am luat-o pe soția mea anul acesta și am plecat amândoi 3 zile, fără copii, așa, fără să o anunț. Am fost undeva în țară, dar am vrut să stăm doar noi doi. Ne place foarte mult la munte, vrem să mai mergem la munte, dar nu avem când. Weekendurile sunt ocupate, eu am evenimente, ea în timpul săptămânii nu poate și atunci rămânem noi la final”, a declarat Jorge pentru Impact.ro.

Artistul se declară norocos că are o soție care îi înțelege programul aglomerat, mai ales că amândoi au job-uri care le solicită mult timp și pasiune.

„Ei, ca și glumă dacă mă lasă să plec de acasă, că eu am programul meu, ea are programul ei, suntem totuși recunoscători că suntem flexibili din punctul acesta de vedere și avem joburi, ne plac și muncim cu pasiune și avem și timp liber pentru copii în primul rând, că noi mai găsim o seară romantică după 12 noaptea, după ce adorm copiii, dar suntem din ce în ce mai atenți la cum să le oferim copiilor opțiunile de care au nevoie ca să evolueze”, a mai spus artistul pentru sursa citată.

