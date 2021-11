Cum a devenit celebru numele de scenă al lui Nicole Cherry: „Îmi imaginam că atunci…”

Piesa „Memories' a fost pentru Nicole Cherry (22 ani) rampa ei de lansare în cariera muzicală, adunând milioane de vizualizări pe YouTube. Puțini fani cunosc motivul pentru care artista și-a ales numele de scenă Nicole Cherry.

Vedeta s-a lansat în industria muzicii la 14 ani, însă cu doi ani înainte artista se gândea deja cum va fi numele de scenă. Cântăreața i-a sugerat tatălui său că îi place să i se spună Nicole, așa cum o alinta mama sa: „îmi trebuia un al doilea nume de scenă și îmi imaginam că atunci când mă strigă la decernarea premiilor Grammy, numele să fie unul internațional, să mă poată recunoaște oricine', a mărturisit artista la Podcastul lui Damian Drăghici.

Prima piesă cu care a debutat, „Memories', i-a surprins pe mulți dintre internauți care au crezut, inițial, că nu este româncă. Artista a compus piesa în limba engleză, iar accentul de reggae i-a adus o armată de fani: „majoritatea pieselor au ajuns la fani. În fiecare piesă e un strop din mine și asta a ajutat de fiecare dată să aibă succes', a explicat Nicole Cherry la podcast.

Cum a ales să devină cântăreață

Artista a povestit cum și-a descoperit pasiunea. Totul a început la un club de muzică, îmbinând școala cu orele de canto și cu diverse festivaluri la care a participat: ,,am bătut la prima ușă, dar era închisă. M-am dus la ușa din capăt, dar era tot închisă și, când m-am întors, se deschisese prima ușă. Era profesorul meu, care e și acum. M-a ținut un an pe bară, apoi m-a pus în mai multe grupuri vocale. Și-a dat seama că eu evoluam mult mai repede când am ajuns să cânt doar cu o singură persoană', a explicat Nicole Cherry.

Vedeta s-a apucat de muzică la nouă ani și recunoaște că asculta, în familie, piese grele ale unor cântăreți celebri, printre care Frank Sinatra și Aretha Franklin: ,,eu nu suportam manelele când eram mică, spre deosebire de acum, când le ascult și nu am nicio problemă', a mai continuat Nicole la podcast.

