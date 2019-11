Cristina Ich, primele imagini alături de băiețelul ei, Noah Alexandru

Cristina Ich a devenit mamă în urmă cu o săptămână, iar acum ea ne-a împărtășit pe Instagram Stories primele imagini cu băiețelul ei. Însă, pe lângă imaginile mult așteptate cu copilul, ea a vorbit și despre cum a fost nașterea pentru ea, dar și cum se simt acum, atât ea, cât și cel mic: „După ce naști, nu rămâi cu burtă mai deloc. Cred că am dat jos 10 kilograme. Sunt bine. Bebelușul este exact cum mi-am dorit. Mănâncă, doarme, se joacă puțin. Important este că sunt bine.”





Cristina Ich a vorbit deschis și despre perioada grea care a urmat după ce a născut, care au fost problemele cu care s-a confruntat, dar a dezvăluit și cine a fost alături de ea în această perioadă: „Nu sunt aici să mă plâng, am avut o săptămână groaznică. Noroc că au fost mama, tatăl meu și Alex lângă mine și m-am pus pe picioare. Am avut și săptămâna de lăuzie, în care ești destul de schimbătoare, când e bine, când e rău. Important este să îți fie familia alături.” Cristina a dezvăluit și care este numele pe care îl poartă băiețelul ei: „Îl cheamă Noah Alexandru. Este perfect sănătos. A luat 10.”

Cristina a spus că nu își dorește să posteze pe rețelele de socializare foarte multe imagini cu băiețelul ei, evitând în acest fel și presiunea care vine din partea persoanelor care o urmăresc în mediul online, dar și eventualele sfaturi: „A fost prima și ultima apariție cu bebe. Am vrut să fac chestia asta. Repet ceea ce am spus. Nici nu o să vorbesc despre el și în nici un caz nu o să vă spun ce am suferit și ce am pățit,” a spus Cristina pe Instagram.

Cristina Ich a confirmat vestea că este însărcinată prin intermediul unui interviu și a unui pictoral în exclusivitate pentru ELLE România. Ea a spus că își dorea să țină vestea cât mai mult timp secret și a fost destul de dificil să gestioneze întreaga presiune care a fost pusă asupra ei, mai ales din partea presei: „Mi se pare o presiune exagerată asupra persoanelor publice ceea ce se întâmplă. Poate că sarcina ta nu este foarte OK în primele luni, și atunci nu ai de ce să faci anunțul, dar ei te tot împing. A fost un stres foarte mare. Așa că am decis să fac știrea publică în momentul în care am considerat că este totul OK. Unul dintre motivele pentru care am făcut publică știrea atât de târziu a fost ca să nu am parte de sfaturi. Nu vreau să îmi spună cineva cum să îmi cresc copilul.”

Cristina a vorbit și despre ceea ce își dorește pentru copilul său: „Cel mai mult îmi doresc să fie sănătos și chiar îi spuneam mamei, care m-a întrebat, că vreau să fie cum mi-am dorit eu să fie un bărbat. O să depun tot efortul să aibă o educație cât mai bună și să nu se piardă în mulțime. Îmi doresc foarte multe pentru el. Mi-aș dori foarte mult să crească așa cum am crescut eu, într-un mediu normal. Nici să-i dau prea mult, nici prea puțin, să existe acel echilibru despre care vorbește toată lumea, dar care este atât de greu de atins.”

Foto: Instagram

