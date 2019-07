INTERVIU EXCLUSIV Cristina Ich: Dacă te iei după ce spune lumea, s-ar putea să rămâi un nefericit

O filosofie de viață pe care Cristina Ich a urmat-o și până acum și care este, se pare, singura care funcționează.

ELLE: Cristina, felicitări! Cum a fost pentru tine momentul în care ai aflat că ești însărcinată?

Cristina Ich: A fost șocant, nu mă așteptam. Într-un fel te aștepți, dar nu credeam că o să fie atât de repede și au fost o multitudine de sentimente, nu știam dacă să râd, să plâng… În final m-am mobilizat și cred că a fost cel mai frumos moment din viața mea.

ELLE: A fost o sarcină planificată?

C.I.: Nici gând. Bineînțeles, având o relație, mai vorbeam despre copii. Țin minte că mama fusese la mine cu două săptămâni înainte și chiar îi spusesem: nu vreau să fii supărată, dar cred că nu voi face niciodată copii. Ca la două săptămâni să aflu că sunt însărcinată. A fost spontan.

ELLE: Ai avut parte, ca orice femeie, presupun, de momente de îndoială?

C.I.: Am avut multe momente de îndoială. Primele trei luni au fost groaznice, schimbările hormonale își spun cuvântul, treceam de la extaz la agonie. Aveam impresia că nu știu ce responsabilități trebuie să aibă o mamă. Ce o să fac eu cu un copil? Am anunțat-o de-abia după două luni pe mama, aveam impresia că trebuie să vorbesc mai întâi cu mine însămi. Am fost foarte panicată, m-au răscolit o multitudine de gânduri, chiar a fost o perioadă foarte dificilă, în primele trei luni… Am avut și o sarcină toxică, mi-a fost foarte rău, abia din a patra lună am început să mă mobilizez.

ELLE: Cum ai gestionat faptul că sarcina ta a devenit rapid o știre? Ți se pare că e o presiune exagerată asupra persoanelor publice să își poarte sarcina într-un anumit fel în ochii lumii?

C.I.: Am vrut să țin secret foarte multă vreme. Nu prea mi-a ieșit, pentru că bucuria amândurora și-a spus cuvântul și a trebuit să o spunem într-un cerc de prieteni. Alex la mai toată lumea. Și, da, mi se pare o presiune exagerată asupra persoanelor publice ceea ce se întâmplă. Poate că sarcina ta nu este foarte OK în primele luni, și atunci nu ai de ce să faci anunțul, dar ei te tot împing. A fost un stres foarte mare. Așa că am decis să fac știrea publică în momentul în care am considerat că este totul OK.

ELLE: Resimți astfel de presiuni? Ți s-a întâmplat deja să primești sfaturi nesolicitate, păreri despre cum ar trebui să naști, lucruri cu care se confruntă orice viitoare mamă?

C.I.: Unul dintre motivele pentru care am făcut publică știrea atât de târziu a fost ca să nu am parte de sfaturi. Nu vreau să îmi spună cineva cum să îmi cresc copilul. O am pe mama, și mama lui Alex e aici, avem o familie numeroasă, am de la cine să cer. Nu o spun cu răutate, dar să-ți dai cu părerea e cea mai simplă opțiune. Mi s-a întâmplat să primesc tot felul de păreri de la prieteni, cum să alăptez (bineînțeles că am de gând să alăptez), cum să nasc. Părerile sunt împărțite și chiar trebuie să fie decizia ta.

ELLE: Și chiar așa, dacă toate lucrurile ar merge conform planului, cum ar trebui să fie aceste lucruri?

C.I.: Încă de la început, vorbind cu medicul, i-am spus că aș prefera să am o naștere naturală. La noi e o presiune cu nașterea prin cezariană, mi se pare că toată lumea face asta ca să scape mai ușor. Eu aș merge pe naștere naturală, îmi doresc și sper să fie conform planului. E mult prea devreme să mă gândesc la parenting. Nu cred că o să fiu o mamă habotnică, mi-am făcut planurile să îmi las copilul cât mai liber. Nici mama nu a făcut-o și am crescut destul de OK.



ELLE: Ce îți dorești cel mai mult pentru copilul tău? Ce fel de om ai vrea să fie?

C.I.: Sună ca un clișeu, dar cel mai mult îmi doresc să fie sănătos și chiar îi spuneam mamei, care m-a întrebat, că vreau să fie cum mi-am dorit eu să fie un bărbat. O să depun tot efortul să aibă o educație cât mai bună și să nu se piardă în mulțime. Îmi doresc foarte multe pentru el. E foarte ciudat să vorbesc despre el, instinctul matern nu e încă dezvoltat 100%. Mi se pare și ciudat când vorbesc despre copilul meu și el încă nu este aici, dar îl aștept cu cel mai mare drag. Mi-aș dori foarte mult să crească așa cum am crescut eu, într-un mediu normal. Nici să-i dau prea mult, nici prea puțin, să existe acel echilibru despre care vorbește toată lumea, dar care este atât de greu de atins.

ELLE: Multe femei au, în timpul sarcinii, momente în care încep să se raporteze altfel la propria copilărie, la interacțiunea cu părinții lor. Ți se întâmplă și ție?

C.I.: Eu am avut o copilărie standard, cu jocurile clasice, rațele și vânătorii, șotronul… Acum trăim în era tehnologiei, vremurile s-au schimbat destul de mult, am impresia că pe la 3-4 ani copilul meu o să-mi ceară telefonul și nu o să vrea să îl citească pe Dumas, deși aș prefera să fie așa. Îmi aduc aminte de momentele din copilărie, dar nu raportez sarcina la părinții mei. Fiecare își educă copiii altfel, trăim cu totul alte vremuri și mă adaptez la ceea ce se întâmplă acum. De asta e bine să trăiesc în prezent și să nu mă raportez la trecut.

ELLE: Sunt curioasă cum te raportezi acum la propriul tău corp? Cum trăiești zi de zi sarcina?

C.I.: E cea mai bună întrebare, pentru că transformările le vezi de la săptămână la săptămână. Pe mine m-a prins sarcina extrem de slabă, mama tot îmi spunea că sunt bolnavă, aveam aproape 50 de kilograme. Și mi se pare acum că arăt mai femeie, transformarea nu m-a făcut să îmi pierd încrederea. Ba m-a făcut să am mai multă încredere. N-aș putea să fiu ipocrită și să îți spun că am avut cea mai bună perioadă a vieții mele, că nu a fost chiar așa. Dar acum, în a șasea lună, pot să spun că accept faptul că sunt însărcinată și că corpul meu are parte de transformări, am pus pe șolduri, pe burtică, însă sunt fericită. Nu am avut vreo schimbare drastică. Nu pot să spun că nu sunt fericită de ceea ce văd în oglindă. Cred că trăiesc cum trăiește orice femeie însărcinată. Îmi accept statutul de femeie însărcinată (râde).

ELLE: Ești o persoană cu o prezență puternică în social media. Cum plănuiești să se reflecte sarcina și maternitatea ta în fața publicului tău?

C.I.: Sunt oameni care sunt curioși în legătură cu ce se întâmplă cu viața mea, dar mă repet. Nu am vrut să fac publică sarcina de la început pentru că nu aveam siguranța că totul o să decurgă cum trebuie. În al doilea rând, nu voiam presiune din partea oamenilor din online, nu voiam să își dea nimeni cu părerea, nu voiam să fac din copilul meu un baby influencer. Pentru că mi se părea că îmi pun o presiune și asupra mea, și asupra copilului, și cred că momentele astea trebuie să fie destul de liniștite. Dar nici nu puteam să ascund la nesfârșit, pentru că oamenii sunt cu ochii pe tine și mai devreme sau mai târziu oricum se știa.

ELLE: Și, apropos de acest public, ce crezi că așteaptă el de la tine în această privință? Contează ce așteaptă?

C.I.: Până la urmă, ce contează ce așteaptă publicul din partea mea referitor la sarcina mea?Nu mă interesează decât ce o să aștepte copilul meu din partea mea. Dacă trăim după părerea publicului s-ar putea să nu mai avem viață personală. Contează ca publicul să îmi fie alături și să-mi respecte deciziile de a spune, de a nu spune, și să mă înțeleagă. Oamenii care te plac îți vor rămâne alături indiferent de deciziile pe care le iei.

ELLE: Ce părere ai despre tendința oamenilor de a le pretinde mamelor să fie într-un anumit fel, să slăbească într-un timp record după naștere, să fie în același timp mame dedicate, dar și să își reia carierele etc.?

C.I.: E o presiune din partea societății și mi se pare o prostie că trebuie să slăbești și apoi, vai, cât de bine arăți după sarcină! Eu cred că trebuie să îți iei timp să te refaci. Până la urmă, o naștere rămâne o naștere, sunt momente destul de traumatizante, mai ales dacă decizi să ai o naștere naturală, așa cum îmi doresc eu. Nu cred că trebuie să demonstrez nimic nimănui, mai ales publicului. Vai, uite ce am slăbit eu! Uite cum arăt! Sunt femei care se îngrașă, sunt femei care se mențin. Dacă te iei după ce spune lumea și după criticile oamenilor, s-ar putea să rămâi un nefericit. Ba mai mult, să te și complexezi. Și să ți se pară că trebuie să faci lucrurile după bunul lor plac. Important e să îmi rămână familia alături, și Alexandru, și să mă placă el așa cum sunt. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Dar da, există o mare presiune din partea oamenilor. Se uită la tine, te analizează. Cât s-a îngrășat, cât a slăbit, cum arată, dacă nu ai burta foarte mare nu e în regulă, dacă e prea mare, de ce e prea mare… Chiar nu poți să îi mulțumești. Eu mai citesc și mai văd la alte persoane publice care sunt însărcinate și au parte de niște comentarii care îți stârnesc silă. Nu poți să crezi că cineva ar putea să se mire de cât s-a îngrășat o persoană. Până la urmă, trebuie să ne dăm seama că acea persoană este o femeie însărcinată, care va aduce pe lume un copil, și nu trebuie să aibă parte de nici un fel de presiune din partea celor din jur.



ELLE: Crezi că, fiind atât de expusă în social media, aceste presiuni vor fi mai pregnante pentru tine?

C.I.: S-a speculat încă de la începutul sarcinii că aș fi însărcinată. Eu nu am spus tocmai pentru a nu avea presiuni din partea nimănui, nici din partea oamenilor din social media, nici din partea tabloidelor… Nu îmi doream acest lucru pentru că m-am gândit mult mai mult la liniștea mea și a copilului. Pe cât sunt de puternică, pe atât sunt de sensibilă. Și, automat, aceste presiuni nu mi-ar fi făcut bine nici mie, nici familiei mele. Nici copilului, care e cel mai important… pentru mine și pentru cei din jurul meu.

ELLE: Social media poate să fie și o bună sursă de informații și idei și în ce privește maternitatea. Sunt alte mame pe care le urmărești în acest scop? Poate și alte femei pe care le admiri (nu neapărat mame) dar care își folosesc platformele ca să transmită mesaje pozitive despre ce înseamnă să fii femeie în ziua de azi? Ne recomanzi ceva?

C.I.: Singurul sfat pe care îl accept, din social media, vine din partea unei singure persoane, care se numește Crina Coliban, și are și un site (permisdeparinte.ro n.red), și e mama sfaturilor în ceea ce privește copiii. E singura persoană din afara cercului de apropiați căreia i-aș cere un sfat legat de copil, de ce întâmplă. Pentru mine contează părerea ei, mi se pare că e absolut genială în tot ceea ce înseamnă parenting, o urmăresc, are foarte multe idei și înțelege limbajul bebelușilor. Când un bebeluș plânge, mama se panichează. Crina înțelege de ce plânge copilul și cred că o să o sun pe ea să o întreb. Știe exact ce să spună atunci când ai o problemă legată de copil, chiar și de tine, dacă ai un dezechilibru, vreo problemă legată de tot ce înseamnă sarcină șamd. De alte păreri nu sunt interesată, deși cred că o să mă izbesc de ele de nenumărate ori.

Normal că sunt tot felul de alte femei pe care le admir în social media, nu neapărat mame. În zona de fashion, le repartizez pe domenii. Fără lipsă de modestie, și eu sunt o persoană care transmite tot felul de mesaje pozitive către comunitatea mea de femei, pentru că majoritatea sunt femei și fete care au tot felul de probleme, stimă de sine redusă și altele, și încerc să le transmit un mesaj pozitiv, să le povestesc din experiențele mele. Același lucru îl face și Crina, tot îi repet numele pentru că e un model pentru mine, din toate punctele de vedere. Și ca mamă, și ca femeie, chiar ai ce să înveți de la ea. Nu aș putea să recomand ceva, pentru că nu sunt încă în măsură. Aș putea să vin cu o vorbă bună pentru comunitatea mea de fete, dar nu aș putea să recomand ceva.

ELLE: Și, în cele din urmă, cum se raportează partenerul tău la ce vi se întâmplă acum? Ați discutat deja cum vă veți împărți sarcinile, ce responsabilități va avea fiecare?

C.I.: Ca orice bărbat, încă nu conștientizează. Prima reacție a unui bărbat este că nu conștientizează că în scurt timp va avea un copil. Sau că va fi un nou membru în familie. Cred că e valabil pentru 80% dintre bărbați. Și nu îl condamn, pentru că este normal. Adică trebuie să aibă un contact fizic cu copilul ca să simtă ceva. Noi, femeile, ducem sarcina, ni se dezvoltă mai devreme instinctul matern, la ei – odată cu venirea pe lume a copilului. Și atunci nici nu am foarte multe așteptări acum. Să vedem după, dar sunt sigură că se va descurca excelent. Referitor la împărțirea sarcinilor, eu nu îmi doresc din partea lui să schimbe scutece, dar îmi doresc să fie foarte implicat în educația copilului, care o să aibă nevoie de amândoi, de mine pe partea pe partea sensibilă, creativă, iar de Alexandru – pe partea de a fi bărbat, de ce înseamnă să fii puternic. Și atunci ne vom uni forțele pentru a scoate din copilul nostru ceva care să ne aducă bucurie, astfel încât să ne simțim mândri mai târziu.

Fotografii: Christian Tudose

Machiaj: Anda Manea.

Asistentă machiaj: Alexandra Niculae.

Coafură: Alex Sarghe.

Asistentă styling: Lica Popescu.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro