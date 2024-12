Cristina Cioran, detalii noi despre cea de-a doua sarcină. Când va naște vedeta și ce relație are cu tatăl copilului: „Comunicăm doar prin terți”

Cristina Cioran a anunțat că urmează să devină mamă pentru a doua oară, urmând să aducă pe lume un băiețel la începutul anului viitor. Dezvăluirea că tatăl copilului este Alex Dobrescu a surprins pe toată lumea, având în vedere că între cei doi există un ordin de protecție solicitat anterior chiar de prezentatoarea TV.

Cristina Cioran, detalii despre sarcină

Cuplul are deja o fetiță împreună, pe nume Ema. Cristina Cioran a mărturisit că sarcina actuală este una dificilă, însă speră să o poată duce până la termen, acesta fiind estimat pentru luna februarie. În ciuda provocărilor, vedeta reușește să își păstreze optimismul și să facă față situației.

„Sper că în februarie. Ca să fie maxim termen, ar fi februarie, Doamne ajută să fie! Este băiețel! Nu este nicio relație, nu comunicăm, comunicăm doar prin terți. E mai bine așa, eu am nevoie de foarte multă liniște, de foarte mult calm, nu a fost o perioadă ușoară absolut deloc și nu mă refer la scandaluri, cât mă refer la starea mea. Am decis așa, avem niște oameni prin care luăm legătura, avem niște terți. Eu îmi doresc să își refacă relația cu Ema, să își cunoască bebelușul și îmi doresc tare mult ca el să fie bine (…) Dacă ar fi acceptat atunci că are o problemă, poate nu se ajungea unde s-a ajuns. Eu mă gândesc că dacă accepta atunci pe loc că este o problemă, mă lăsa în pace, măcar o lună. (…) Eu nu mi-am dorit copiii mei să crească fără ambii părinți, în niciun caz”, a declarat Cristina Cioran, potrivit Spynews.

De asemenea, Cristina Cioran a dezvăluit că va deveni mamă la 48 de ani, ceea ce este o provocare și mai mare pentru ea. Cu toate acestea, este fericită să îi ofere fiicei sale un frate, care se va numi Ioan.

„Am considerat că nu am niciun drept să stric această perioadă așa de frumoasă cu astfel de știri… Voi naște la 48, bunica cu bebeluș! Ce vină are acest copil că are doi părinți idioți? A fost o sarcină grea! Ema va avea un frățior pe care îl va chema Ioan!”, a declarat Cristina Cioran zilele trecute.

Recent, Cristina Cioran a fost invitată în emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV, unde a dezvăluit că urmează să devină mamă în luna februarie.

„S-a ținut secretul până acum, dar gata, până aici”, a spus Bogdan Ciudoiu, unul dintre prezentatorii de la „Vorbește lumea”. „Am un cadou de Crăciun! Vă anunț că, în curând, va mai veni un bebeluș. Mai am puțin, pe la sfârșitul lui ianuarie… sper să ajung până la termen, în februarie. Este sarcină cu risc. Știm ce este, dar păstrez pentru mine”, a afirmat Cristina Cioran în direct la PRO TV.

Apoi, Lili Sandu, prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea”, a pus o întrebare care stă pe buzelele tuturor: „Cine este tatăl?”.

„Nu cred că mă întrebi asta. Vârsta și tatăl nu se întreabă. Am luat o decizie, la un moment dat, să nu recunosc, când s-a promovat că aș fi gravidă. Am luat-o pentru binele bebelușului, pentru că era o sarcină cu risc. Nu știam dacă pot să țin. Am vrut să mă protejez de energie negativă. Ce să mai… Este același tată”, a răspuns sincer Cristina Cioran.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro