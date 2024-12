Cristina Cioran este însărcinată pentru a doua oară. Vedeta, primele declarații: „Sunt pregătită”

În urmă cu aproximativ șase luni, Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, declara că aceasta ar fi din nou însărcinată, deși relația lor se încheiase. La momentul respectiv, vedeta a respins categoric aceste afirmații. Între timp, Alex Dobrescu a primit un ordin de restricție, fiindu-i interzis să se apropie de fosta sa parteneră.

Recent, Cristina Cioran a fost invitată în emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV, unde a dezvăluit că urmează să devină mamă în luna februarie.

„Am un cadou de Crăciun! Vă anunț că, în curând, va mai veni un bebeluș. Mai am puțin, pe la sfârșitul lui ianuarie… sper să ajung până la termen, în februarie. Este sarcină cu risc. Știm ce este, dar păstrez pentru mine”, a afirmat Cristina Cioran în direct la PRO TV.

Apoi, Lili Sandu, prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea', a pus o întrebare care stă pe buzelele tuturor: „Cine este tatăl?”.

„Nu cred că mă întrebi asta. Vârsta și tatăl nu se întreabă. Am luat o decizie, la un moment dat, să nu recunosc, când s-a promovat că aș fi gravidă. Am luat-o pentru binele bebelușului, pentru că era o sarcină cu risc. Nu știam dacă pot să țin. Am vrut să mă protejez de energie negativă. Ce să mai… Este același tată”, a răspuns sincer Cristina Cioran.