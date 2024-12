Cristina Cioran, criticată pentru că a rămas din nou însărcinată cu Alex Dobrescu. Reacția vedetei: „Nu îi blamez pe cei care mă jignesc”

Cristina Cioran a reacționat public după ce a fost criticată pentru că așteaptă un al doilea copil cu Alex Dobrescu, tatăl fiicei sale, Ema. Relația lor a fost marcată de conflicte serioase, culminând cu un scandal intens și o solicitare de ordin de restricție din partea vedetei, cu doar câteva luni în urmă. Totuși, acum, cei doi se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară, o veste care a stârnit reacții mixte.

Recent, Cristina Cioran a surprins publicul afișându-se însărcinată, după ce a păstrat secretul o bună perioadă. Anunțul că Alex Dobrescu este din nou tatăl copilului său a generat comentarii critice pe rețelele de socializare.

Dat fiind trecutul tumultuos dintre cei doi, vestea despre noua sarcină a fost întâmpinată cu reacții controversate. Unii internauți au condamnat decizia vedetei, dar aceasta nu a rămas tăcută și le-a oferit un răspuns direct celor care au judecat-o.

Cristina Cioran a trăit bucuria maternității pentru prima dată în 2021, când a adus-o pe lume pe fiica sa, Ema. Acum, vedeta și partenerul ei, Alex Dobrescu, se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Actrița a mărturisit că își dorea foarte mult să își extindă familia și consideră că destinul i-a oferit această șansă.

Primele suspiciuni legate de sarcină au apărut atunci când a observat că anumite mirosuri îi provocau disconfort. Curioasă și plină de emoții, a decis să facă un test de sarcină, care i-a confirmat fericita veste.

„Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză, aveam și oameni în jurul meu care îmi confirmau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greața. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred, m-am bucurat foarte tare, nu aș fi putut să renunț la sarcină, chiar dacă situația era cum era, sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în Univers”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.