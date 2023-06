Cristina Ciobănașu revine în muzică: „Sunt în lucru cu niște piese”

Cunoscuta pentru rolul său din seriale românești, printre care „Adela”, Cristina Ciobănașu este printre cele mai îndrăgite actrițe de la noi. Vedeta a vorbit despre noi inițiative pe care le are în vedere, inclusiv revenirea în muzică, într-un interviu recent. Ultima piesă a fost lansată pe Youtube în 2014, în timp ce făcea parte din grupul ONE, împreună cu fostul său partener, Vlad Gherman. Acum, Cristina este pregătită să facă față noi provocărilor și se pregătește intens pentru a lansa noi melodii pentru fanii ei.

În ultimii șapte ani, Cristina Ciobănașu s-a concentrat preponderent pe actorie, punând muzica într-un plan secundar. A cunoscut succesul în urmă cu ani de zile, făcând parte din „Lala Band” și din grupul „ONE”, unde a colaborat cu Vlad Gherman. În prezent, artista se dedică realizării unor noi piese, care vor fi lansate spre sfârșitul anului 2023. Într-un interviu pentru Impact.ro, fosta parteneră a lui Vlad Gherman a dezvăluit mai multe detalii inedite despre revenirea sa în industria muzicală.

„Momentan, lucrez în continuare, de vreo 7 ani de zile, la emisiunea ‘Happy Cafe’, alături de Vlad Gherman și Andreea Ibacka. Mai am proiecte în derulare, dar care nu sunt, încă, în atenția publicului, cum ar fi, muzica. M-am reapucat de muzică și sunt în lucru cu niște piese, pe care vreau să le lansez la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Nu am multe talente, dar pe acestea două pe care le am, am zis că trebuie să mă folosesc de ele, să îmi fac viața frumoasă.”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru Impact.ro.