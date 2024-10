CRBL a decis să apeleze la medicul estetician. Ce intervenție își face artistul: „Abia aștept operația”

CRBL a decis să apeleze la medicul estetician. Artistul își va face prima intervenție estetică, iar pe rețelele de socializare a vorbit pe larg despre motivul pentru care a făcut această alegere.

CRBL a anunțat pe Instagram faptul că își va face o intervenție estetică la nivelul feței, fiind vorba despre o operație de blefaroplastie. Artistul speră ca prin intermediul acestei intervenții să corecteze o problemă care îl deranjează. Cântărețul este încântat că a făcut pasul acesta și așteaptă să vadă rezultatul.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat.

Am realizat că nu este deloc așa.

Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul. Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic.

Și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa.

Abia aștept operația și, evident, rezultatul”, a transmis CRBL.