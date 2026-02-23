Corina Dănilă, declarație de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment au sărbătorit: „Sufletul tău bun”

Corina Dănilă i-a transmis o declarație superbă de dragoste soțului ei, Dorin Enache, care pe 22 februarie și-a sărbătorit ziua de naștere. Actorul a împlinit 42 de ani.

Corina Dănilă, mesaj emoționant pentru soțul ei, Dorin Enache

Pe rețelele de socializare, Corina Dănilă i-a transmis un mesaj plin de emoție soțului ei, Dorin Enache. Cei doi trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste și sunt discreți când vine vorba de apariții publice. De această dată, cu ocazia aniversării actorului, actrița și prezentatoarea de la TVR Cultural a publicat o imagine rară cu ei doi într-o ipostază tandră.

„Sufletul tău bun și blând e bucuria mea!

La mulți ani, iubitule!

Pun o poză „de sezon” cu noi, ca să zicem că vine vara mai repede.”

Corina Dănilă și soțul ei, Dorin Enache

Corina Dănilă a dezvăluit că s-a căsătorit în secret

Primul soț al actriței Corina Dănilă a fost Valentin Moraru. În 1999, căsnicia lor s-a destrămat. După separarea lor, a fost într-o relație cu omul de afaceri Peter Imre. După, a format un cuplu alături de pilotul Norris Măgeanu, de care s-a despărțit în 2009 și alături de care are o fiică, pe nume Rianna. După despărțirea lor, actrița a fost rezervată cu viața ei amoroasă.

Prezentă în cadrul unei emisiuni, Corina Dănilă a luat prin surprindere pe toată lumea cu dezvăluirea că este căsătorită de câțiva ani buni. Soțul actriței este actorul Dorin Enache, iar cei doi formează un cuplu de șapte ani.

„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru – am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu. Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a declarat Corina Dănilă la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Corina Dănilă, apariție rară alături de soțul ei

Acum ceva timp, Corina Dănilă și soțul ei, Dorin Enache, au fost prezenți la premiera filmului românesc „Țăndări.” Cei doi au fost surprinși împreună într-o imagine, fiind discreți cu aparițiile lor publice.

Foto: pagina de Facebook a filmului Țăndări

Corina Dănilă este recunoscută de public pentru rolul din telenovela românească „Numai iubirea.” Ea a interpretat-o pe Ana Dogaru și a jucat alături de Adela Popescu, Alexandru Papadopol și Dan Bordeianu. Serialul a avut un succes fantastic, însă actrița a preferat să se concentreze pe proiectele din zona de teatru și televiziune.

Corina Dănilă și-a început cariera la TVR în 1994, fiind atunci prezentatoare de știri, iar 1996 a lucrat la PRO TV. Ulterior, din 2000, a fost prezentatoare la postul Acasă TV. Ea a mai prezentat și o emisiune la Euforia TV, „Femeia conduce.” În trecut, ea a fost una dintre gazdele emisiunii „Gala umorului” de la TVR 2, a moderat Jurnalul Cultural de la TVR Cultural, iar în prezent este gazda formatului „Scena deschisă – Actul zero” de la TVR Cultural, prin care oferă publicului detalii din culisele teatrului.

Foto: Instagram

