Cleopatra Stratan, declarații sincere despre problema de sănătate pe care o are de la o vârstă fragedă: „Nu am de ce să ascund”

Cleopatra Stratan se numără printre cele mai îndrăgite cântărețe din industria muzicală din România. Activează în acest mediu artistic de la o vârstă fragedă, iar publicul a putut fi martorul evoluției sale de-a lungul anilor.

Cleopatra Stratan și-a obișnuit deja fanii cu sinceritatea cu care discută despre diverse subiecte din viața ei. Într-un interviu de acum ceva timp, artista a făcut dezvăluiri despre un aspect despre care până acum nu a mai vorbit, și anume problema de sănătate pe care o are la nivelul ochilor. Când era mică, cântăreața a primit de la medici diagnosticul de astigmatism hipermetropic, iar de atunci poartă ochelari de vedere. Cleopatra Stratan s-a interesat să vadă dacă există cumva vreo operație, astfel încât să renunțe la ochelari, însă veștile de la specialiști nu au fost tocmai îmbucurătoare în această privință.

„Am această problemă oftalmologică de când mă știu. Port ochelari de mai bine de 18 ani și până acum 2 ani nu vorbisem niciodată detaliat despre problema mea la ochi. Dar până la urmă, nu mi-e rușine să spun ce am. Port ochelari dintotdeauna. N-am absolut nicio reținere. Nu am zis niciodată de ce port ochelari, care este problema și motivul pentru care îi port. Atunci am decis să le spun. Pentru că nu am de ce să ascund.

Am astigmatism hipermetropic, așa se numește și, din păcate, operație nu este. Nu are rezultate 100%. Am încercat și lentile de contact, dar văd mai prost cu ele din cauza dioptriilor mari pe care le am. Astfel, singura soluție ar fi să port ochelari, ceea ce nu mă deranjează absolut deloc. Dar, lăsând partea estetică la o parte, fac parte din mine și cred că nu sunt eu acea Cleo fără ochelari. Chiar dacă am încercat să obișnuiesc oamenii și cu, și fără ochelari, de-a lungul timpului, pentru că, așa cum bine știm, la filmări, ședințe foto și în anumite contexte, nu pot să-i port. Fac parte din mine și nu am avut niciodată un complex din acest punct de vedere. Îmbrățișez până la urmă ideea de a fi tu așa cum ești și de a te accepta. Și, crede-mă că, nu este absolut nicio problemă”, a declarat Cleopatra Stratan, pentru UNICA.RO.