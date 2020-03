Celebrități din întreaga lume și-au arătat sprijinul față de persoanele afectate de coronavirus

Mai multe celebrități de la Hollywood, fie că vorbim de cântăreți, actori, designeri sau influenceri, au vorbit despre coronavirus și cum au fost afectate. Majoritatea și-au anunlat concertele, spectacolele și au decis să doneze.

Spre exemplu, celebrul blogger de modă Chiara Ferragni a inițiat o campanie pe contul ei de Instagram de strângere de fonduri pentru mai multe spitale din Italia. În scurt timp, ea a reușit să strângă o sumă impresionantă. „Peste 1 milion de dolari și peste 57.000 de donații în 5 ore. Asta este puterea rețelelor de socializare atunci când le folosești în modul corect. Sunt atât de mândră de voi. Să continuăm să donăm și să facem o schimbare,” a scris Chiara Ferragni.

Pe lângă Chiara Ferragni, și alte celebrități au donat. Cum ar fi Donatella Versace, care a anunțat că faimoasa casa de modă a donat 143.500 de dolari către Chinese Red Cross Foundation. „Sunt alături de toți cei afectați de coronavirus și de familiile lor. Versace donează 1 milion de yeni. Trimitem dragostea și sprijinul nostru și îi îndemn pe toți să doneze”, a declarat Donatella Versace.

Giorgio Armani și-a anulat show-ul din cadrul Săptămânii Modei de la Milano din cauza coronavirusului. Cu toate acestea, el a făcut și o donație de 1.25 milioane de euro către spitalele din Italia, dar și alte instituții care lucrează pentru a ține situația sub control. Grupul LVMH a donat 2.3 milioane de dolari pentru Chinese Red Cross Foundation, dar și compania Kering a făcut o donație de 1.08 milioane de dolari pentru Hubei Red Cross Foundation.

Katy Perry a făcut un clip special prin care le-a spus urmăritorilor că este alături de persoanele care trec prin momente grele și să nu își piardă speranța. „Vreau să transmit un mesaj prin care să știți că sunt alături de voi în aceste momente și să continuați să luptați, să rămâneți sănătoși și pozitivi cât de mult timp puteți. Vom trece peste asta.”

This is a great message of solidarity from @katyperry to the people of #China. I couldn’t agree more – we’re in this together and we can only stop it together! Thank you for lending your voice to such an important cause. #2019nCoV

🎥 @SinaWeibo, Katy Perry pic.twitter.com/u7wnn5xPdc

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 4, 2020