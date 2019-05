Ce spune Brad Pitt despre împăcarea cu Jennifer Aniston

Un video realizat recent de paparazzi îl arată pe starul din filmul Once Upon a Time in Hollywood îndreptându-se spre mașina lui parcată într-un cartier din Los Angeles. Actorul nu a părut deranjat de prezența fotografilor până în momentul în care aceștia au început să îi adreseze diverse întrebări.

Deși la început întrebările au avut legătură cu filmul regizat de Quentin Tarantino în care Brad Pitt are rol principal, persoana care a filmat clipul nu a rezistat ispitei de a-i adresa actorului și o întrebare personală. „Este un lucru pe care trebuie să-l întreb. Toată lumea vrea să știe. Tu și Jen vă împăcați?”

Reacția lui Brad Pitt a fost exact cea la care ne-am fi așteptat. Actorul s-a uitat fugitiv la cel care i-a adresat întrebarea și, urcându-se în mașină, i-a răspuns doar „Oh, my God” (Oh, Doamne – n.red).

Deși răspunsul lui Brad Pitt vine să confirme faptul că între el și fosta lui soție nu va exista o împăcare, partea bună este că relația dintre ei s-a schimbat mult în bine în ultimii ani.

Pitt și Aniston s-au căsătorit în august 2000 în Malibu, în cadrul unei ceremonii la care au participat 200 de invitați și care, potrivit zvonurilor, ar fi costat 1 milion de dolari. Ei s-au despărțit după cinci ani, Aniston declarând la acel moment că „Îl iubesc pe Brad; Chiar îl iubesc. Îl voi iubi pentru tot restul vieții mele. Am petrecut împreună șapte ani intenși.. o frumoasă, complicată relație.. Chiar sper că, într-o zi, vom fi din nou prieteni”.

Și chiar se pare că Pitt și Aniston sunt acum prieteni, dacă ne ghidăm după faptul că actorul s-a numărat printre cei prezenți la petrecerea dată de Aniston cu ocazia împlinirii a 50 de ani. O sursă a declarat că Pitt a vrut „să o susțină pe Jen și a fost o ocazie bineîntemeiată”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

