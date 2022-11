Ce spun Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil despre al doilea copil. Dezvăluirea făcută de model

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au o familie superbă, de care se bucură din plin. Cei doi au împreună un băiețel adorabil, pe nume Luca Tiago, ce a împlinit recent vârsta de un an.

Modelul postează adesea pe rețelele de socializare imagini de familie, din diverse vacanțe sau cu momente importante din viața ei. Ea a dezvăluit recent că se află într-o mini-vacanță la Istanbul împreună cu soțul ei și a împărtășit câteva imagini, fie de la cumpărături, fie din restaurantele unde s-au delectat cu cele mai bune preparate.

Fanii au asaltat-o cu întrebări privind ținutele purtate în vacanță sau locurile pe care le-au vizitat, dar au fost curioși și cu privire la scopul escapadei celor doi. Astfel, una dintre întrebările venite de la fani a fost legată de dorința cuplului de a mai avea încă un copil.

„Ce voiam eu să vă zic… N-am venit în Istanbul ca să facem un frățior, am venit să dormim și să mâncăm. Încerc să mă fac înțeleasă. Vreau să dorm și să mănânc. „, a declarat Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare.

Cum s-a schimbat viața celor doi de când s-au căsătorit

Dani Oțil a făcut recent o serie de dezvăluiri neașteptate despre căsnicia cu Gabriela Prisăcariu și ce planuri de viitor are pentru fiul lui, Luca Tiago. Prezentatorul TV a oferit detalii din intimitate și a precizat cum i s-a schimbat viața după căsătorie.

De această dată, Dani a oferit o serie de mărturisiri la „Neatza cu Răzvan și Dani” despre căsnicia cu soția sa. Prezentatorul a spus, într-o notă de amuzament, că a fost aproape să ajungă la psiholog după ce partenera lui i-a spus că are nevoie de trei perechi de șlapi pentru casă, fiecare cu o întrebuințare diferită.

„Când ești necăsătorit, nu ai șlapi, când ești căsătorit încep să apară, însă ți se explică că nu-i porți corect. Uite așa ajungi la psiholog. Ți se spune că șlapii de dus la garaj sunt unii, ăia de casă sunt unii, iar aia de dus afară sunt alții.”, a explicat Dani Oțil.

Cu toate că viața i s-a schimbat considerabil de când a devenit tată, Dani Oțil radiază de fericire de fiecare dată când este în preajma fiului său. Deși Luca Tiago are doar un an, tatăl lui are mari planuri pentru el. Dani a precizat că își va susține copilul în toate activitățile și îl va încuraja să fie tot timpul cel mai bun în orice face.

Cum Dani este un mare împătimit al curselor, acesta îi va insufla pasiunea sa și fiului lui. Prezentatorul vrea să îl ducă încă de mic pe Luca Tiago la cursele de motor, iar după ce va crește, îl va lăsa să participe singur. Desigur, el va fi cel mai mare susținător al său și primul în mulțime.

„O să fiu în jocul lui. O să-i spun că ‘te bate tati dacă nu ești pe locul 1.’ O să fiu la gardul fiecărei curse la care o să participe. Nu e o glumă, bineînțeles, chiar o să fiu acolo!”, a explicat Dani Oțil la Neatza cu Răzvan și Dani.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro