Ce schimbare importantă a făcut Elena Gheorghe în stilul ei de viață și care e motivul: „Îmi ascult corpul”

Elena Gheorghe este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Cântăreața are motive să fie mândră de cariera ei muzicală de succes. Vedeta este atentă ca fiecare apariție a ei să fie impecabilă și este la curent cu noutățile în materie de frumusețe. Artista și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri de vedete din România. Ei s-au cunoscut pe vremea când amândoi făceau parte din trupa Mandinga. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii adorabili, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole.

În cadrul unui interviu acordat recent, Elena Gheorghe a dezvăluit că a decis să nu mai urmeze o dietă vegetariană. Artista a spus care este motivul pentru care a hotărât să consume din nou produse de origine animală. De asemenea, cântăreața se consultă și cu un specialist în privința planului ei alimentar.

„Acum am reintrodus proteina animală în dieta mea, ca să zic așa. Pentru că am simțit nevoia. Și am zis că eu nu țin cont de părerile oamenilor, ci de corpul meu. Dacă corpul meu are nevoie de carne, îi dau carne, dacă, la un moment dat, o să simt nevoia să renunț din nou, o voi face. Îmi ascult corpul. Bineînțeles că ascult și sfaturile nutriționistului, pentru că, în urma analizelor, există carențe, atunci trebuie să facem ceva. Dar mă simt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Suntem bine, sănătoși, și facem mult sport. Cred că ăsta e medicamentul nr. 1, să faci spot. Cred eu! Am avut niște probleme de sănătate și stilul de viață, mai ales cel alimentar contează, dar, combinat cu sportul, nu există să nu se rezolve. Dacă nu se rezolvă de tot, măcar jumătate, cu siguranță se rezolvă din problema sănătății”, a declarat Elena Gheorghe pentru viva.ro.