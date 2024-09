Ce nume au ales Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, pentru copilul lor: „Sună foarte drăguț”

Larisa Iordache a dezvăluit recent că este însărcinată. Fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, vor deveni părinți pentru prima dată.

Anunțul că Larisa Iordache este însărcinată a fost făcut de către fosta gimnastă pe contul personal de Instagram, acolo unde a transmis și un mesaj special cu privire la această nouă etapă din viața ei. Postarea ei a fost însoțită și de două imagini, iar într-una dintre ele, Cristian Chiriță îi pune mâna pe burtica de gravidă.

Larisa Iordache așteaptă cu nerăbdare momentul în care va deveni mamă pentru prima dată. Fosta gimnastă și soțul ei sunt încântați de această nouă etapă din viața lor.

Momentan, Larisa Iordache nu știe sexul bebelușului, însă ea și soțul ei au ales deja un nume pentru fetiță și altul pentru băiețel.

„Am două nume, unul pentru fată și unul pentru băiat. Pentru fată Amira și pentru băiat Isac. Eu sunt pregătită. Mi se pare că sună foarte drăguț și regal și le-am întâlnit foarte rar. Ne dorim foarte tare ca copilul nostru să crească sănătos, în armonie și cred că o să încerce absolut toate sporturile pentru că suntem în lumea sportului. Am avut grețuri, este normal. Eu sunt pofticioasă de fel, nu am e total normal. Grețurile au trecut așa cum au venit, repede. Eu mă simt binecuvântată pentru soțul meu, este un om atent și mă ajută foarte tare acest lucru.”

Larisa Iordache a povestit în cadrul unui interviu cum a aflat că este însărcinată. În urma unor schimbări vizibile în ceea ce privește starea ei de sănătate, fosta gimnastă a decis să își facă un test de sarcină, iar ulterior alte analize.

„Aveam niște zile în care mă simțeam puțin mai rău. Am simțit cumva chestia asta. Am simțit că aș fi însărcinată. Mi-am făcut un test, bineînțeles, apoi am fost la niște analize. Ne-am bucurat foarte mult, am fost emoționați amândoi, pentru că, practic, este un pas foarte important în viața noastră. O să devenim părinți și cred că responsabilitatea crește. Dar cu atât mai mult ne dorim să trăim o viață liniștită și frumoasă, pentru că totul când există armonie este mult mai frumos. Am trecut de primele trei luni de sarcină. Nu știam absolut nimic la cununie, am aflat abia când aveam 5 săptămâni de sarcină”, a declarat Larisa Iordache pentru ciao.ro.