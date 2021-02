Ce decizie importantă a luat Kim Kardashian după ce a anunțat divorțul de Kanye West

Kim Kardashian a depus oficial actele pentru a divorța de Kanye West vineri, 19 februarie. Vedeta a cerut custodia comună a celor patru celor patru copii pe care îi are cu rapper-ul: North, Chicago, Saint și Psalm.

Fanii celebrului cuplu au fost luați prin surprindere și în mod cert vor să afle cât mai multe detalii din culisele divorțului. Ei bine, vor avea această ocazie deoarece Kim Kardashian va aborda și acest subiect, al divorțului de Kanye West, în cadrul ultimului sezon al reality show-ului Keeping Up With The Kardashians. Pe lângă emisiunea difuzată de E!, s-ar putea ca acest subiect să fie documentat și într-un nou show transmis de platforma Hulu, care va debuta la sfârșitul acestui an, a spus o sursă pentru Sunday Mirror.

După cum știm deja, Kim Kardashian a anunțat în luna septembrie a anului 2020 că celebrul reality show Keeping Up With The Kardashians se încheie, după 20 de sezoane. Sezonul final al show-ului va evidenția ultimele luni din viața vedetei, inclusiv despărțirea de Kanye West. În ceea ce îl privește pe rapper, sunt puține șanse ca acesta să apară pe micile ecrane.

Kim Kardashian și Kanye West ar avea de împărțit o avere de peste 2 miliarde de dolari. Kim a depus actele de divorț după o căsnicie de aproape șapte ani. În documente se menționează „diferențele ireconciliabile” și se citează și un contract prenupțial pe care cei doi îl au împreună cu privire la bunurile lor. Relația lor a avut de suferit în timpul campaniei electorale, când rapper-ul a candidat pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii și a șocat cu o serie de mărturisiri intime despre Kim și viața lor de cuplu.

Kim Kardashian a angajat-o luna trecută pe Laura Wasser, o celebră avocată specializată în divorțuri. Mai multe surse citate de TMZ susțin că despărțirea este „cât se poate de amiabilă.”

O sursă a declarat că vedeta se simte împăcată cu decizia de a divorța de Kanye, iar în acest moment se concentrează pe cei patru copii. „În mod cert Kim este tristă, dar este încrezătoare în legătură cu decizia de a divorța de el pentru că știe că este cel mai bine pentru ea și familia ei. Simte că deja a divorțat de mai multe luni. A trecut mult timp și se simte ușurată că în cele din urmă poate să meargă mai departe. Principala ei preocupare este bunăstarea celor patru copii: North, Chicago, Saint și Psalm.”

„Kim le-a spus copiilor că îl iubește pe tatăl lor, dar trebuie să se despartă. Nu înțeleg pe deplin ce se întâmplă și sunt deja obișnuiți cu această situație”, a adăugat o sursă apropiată.

