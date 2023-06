Ce anunț a făcut Laura Cosoi pe social media: „O să-mi lipsească foarte mult”

Laura Cosoi se numără printre cele mai apreciate actrițe din plan local, reușind să se remarce atât prin rolurile din filme și seriale, cât și prin interpretările pe care le-a avut pe scena teatrului. Recent, s-a aflat că vedeta face parte dintr-un proiect alături de alte actrițe și alți actori din România.

Publicul va avea ocazia să o vadă pe Laura Cosoi în comedia „Retreat Vama Veche” regizată de Petre Năstase, care va fi lansată la începutul anului următor. Filmată atât pe plaja din Vama Veche, cât și în unele dintre cele mai hype locuri din București, pelicula reușește mai multe nume cunoscute din cinematografie, dar și personalități din mediul online. Laura Cosoi a povestit pe contul ei de Instagram faptul că filmările se apropie de final. Vedeta se simte bucuroasă pentru că a avut parte de experiența asta.

„Astăzi merg la filmări. Mai am două zile, o să-mi lipsească foarte mult. Am un gol în stomac, dar știu că o să fie minunat și mă bucur. Orice lucru frumos se și termină, dar mă bucur că am trăit experiența asta unică”, a povestit Laura Cosoi pe Instagram.