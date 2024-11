Ce a făcut Nicolai Tand a doua zi după finala Asia Express. A dezvăluit abia acum: „Mare mi-a fost mirarea să…”

Confruntarea finală din Asia Express, sezonul 7, s-a dat între echipele formate din Nicolai Tand și Sorin Brotnei, respectiv Ioana State și Mane Voicu. A urmat, așadar, o cursă trepidantă, în care concurenții au căutat indicii și comori și au rezolvat mistere în cele mai nebănuite situații, întrecându-se sub apă, în aer și pe uscat.

Primii care au atins steagul roșu și au deschis cufărul au fost Sorin Brotnei și Nicolai Tand. Așadar, ei au fost desemnați marii câștigători ai sezonului 7 Asia Express!

Ce a făcut Nicolai Tand a doua zi după finală

La o săptămână de la difuzarea marii finale, Nicolai Tand a dezvăluit pe rețelele de socializare că în ultimele zile petrecute în concurs, în Bali, au fost prezenți și soția și cei doi copii ai lui, la fel și soția și fiica lui Sorin Brotnei.

Cei doi au profitat de ocazia că se aflau în Bali și au decis să se bucure de o binemeritată vacanță alături de familiile lor.

„După finală, o zi am dormit-o, pentru că eram epuizat!

Daaar, imediat după, am reluat activitatea și ne-am pus pe drumuri și vizitat.

Ah, Iancu a bifat și primele ore de surf și mare mi-a fost mirarea să-l vad că se ridică așa repede”, a povestit acesta.

Ce decizie au luat Nicolai Tand și Sorin Brotnei cu privire la trofeul Asia Express

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost invitați în cadrul emisiunii Observator și au vorbit despre parcursul lor în emisiune, dar și despre cum au ajuns să concureze în aceeași echipă. Ei au fost întrebați și despre ce s-a întâmplat cu trofeul după ce s-au încheiat filmările și până în momentul difuzării la Antena 1 a marii finale.

„Trofeul a stat ascuns în casa mea, într-un dulap, că nu trebuia să-l vadă nimeni”, a mărturisit Nicolai Tand.

Sorin Brotnei a precizat că acum trofeul va fi împărțit: o săptămână va sta la unul dintre câștigători, iar o săptămână la celălalt.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei, primele declarații după difuzarea finalei Asia Express

Nicolai Tand a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare imediat după difuzarea marii finale a emisiunii Asia Express.

„Scriu asta printre lacrimi. Asia Express a fost călătoria vieții mele.

Am văzut încă o dată că adevărata forță vine din prietenie. Am văzut încă o dată că niciun vis nu este prea mare și nicio provocare prea grea dacă ai lângă tine omul potrivit. Am văzut încă o dată că în viață trebuie să lupți până la capăt.

Oamenii se cunosc cu adevărat în situații limită, se cunosc cu adevărat la greu', pentru că la bine' cu toții suntem prieteni.

Mulțumim familiei și celor care ne-au fost alături.

Mulțumim echipei și îi felicităm pentru toată munca uriașă care nu se vede la televizor. Mulțumim tuturor oamenilor pe care i-am cunoscut pe Drumul Zeilor, pentru toate lecțiile pe care le-am învățat de la ei.

A fost FANTASTIC și sunt extrem de norocos pentru tot ceea ce am trăit. N-am cuvinte să descriu tot ce am trăit.

Octavia, Adriana, Ana, Marius ați fost parte din echipa noastră!

ASIA EXPRESS CONTINUĂ!”, a transmis Nicolai Tand pe rețelele de socializare.

De ce Nicolai Tand nu a participat cu soția la Asia Express

Într-un interviu acordat recent, el a vorbit despre participarea la Asia Express și decizia de a nu concura alături de soția lui, Monica.

„Nevastă-mea e cu confortul. A zis unde să mă duc eu acolo? Unde las copiii? Am discutat. În prima fază am zis că mergem în familie. Dar când i-am văzut pe Rizea și pe restul, am zis să nu. Dacă nu erau ei, poate făceam și eu pasul ăsta. S-au fript ei, am zis hai să nu mă frig și eu”, a declarat el la Podcastito, sezonul 3 episodul 3.

Foto: Instagram, PR

