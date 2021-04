Catherine Zeta-Jones dezvăluie secretul siluetei sale perfecte

Catherine Zeta-Jones are 51 de ani, însă arată la fel de bine ca acum 30 de ani. Care este secretul siluetei sale perfecte? Într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal, actrița a mărturisit că oricât de mult ar iubi dulciuri, nu își dă voie să consume alimente bogate în zahăr.

„Mănânc doar mâncare neprocesată pentru că asta trebuie să fac acum. Visul meu este să mănânc doar desert pentru toată viața. E un țel. Când o să fiu foarte bătrână o să încep să iau vitamine pentru că vreau să pot mânca doar desert pentru tot restul vieții mele.”, a mărturisit actrița în vârstă de 51 de ani.

Până atunci însă, Catherine este extrem de atentă cu dieta sa, consumând după cum chiar ea a declarat doar alimente naturale.

În plus, aceasta a lansat recent și un brand, Casa Zeta-Jones, care include mai multe produse, de la cafea, make-up, până la articole vestimentare eco-friendly. Ea a fost inspirată de site-ul pe care Gwyneth Paltrow l-a lansat, Goop. „Tot ceea ce am creat a fost din pasiune. Am vrut să duc pasiunea asta mai departe și să fie un brand frumos, luxos, dar și accesibil”, a spus Catherine Zeta-Jones.

Vedeta se mândrește cu forma sa fizică și nu se sfiește să posteze imagini în care poartă doar un costum de baie. În vara anului trecut, Catherine a făcut publică o astfel de fotografie, iar fanii au apreciat gestul actriței. „Arăți fabulos”, „Ești foarte frumoasă”, sunt o parte dintre comentariile primite de Catherine Zeta-Jones.

Cu toate acestea, actrița este destul de rezervată atunci când vine vorba de viața sa personală, evitând să dezvăluie prea multe detalii. „Vreau să fiu o persoană privată și îmi place să am o viață privată. Pur și simplu nu sunt genul de persoană care postează pe rețelele sociale poze cu soțul ei în cadă.”, a declarat Catherine Zeta-Jones.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro