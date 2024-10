Cătălina Grama, dezvăluiri inedite despre rolul său în serialul „Tătuțu” și sacrificiile făcute: „Am slăbit nouă kilograme”

Cătălina Grama, cunoscută sub numele de scenă de Jojo, se întoarce pe micile ecrane în noul serial „Tătuțu”, care va fi difuzat în curând la Pro TV. În cadrul acestei producții, actrița o interpretează pe Magda, un rol pentru care a trebuit să facă schimbări semnificative în ceea ce privește aspectul său fizic. Deoarece acțiunea serialului are loc cu 20 de ani în urmă, înainte de evenimentele din „Clanul”, Jojo a fost nevoită să slăbească 9 kilograme pentru a se potrivi mai bine personajului.

Pentru a reuși să ajungă la greutatea dorită, Cătălina Grama a apelat la ajutorul unui specialist în nutriție și antrenament. Eforturile au dat roade, iar rezultatele sunt vizibile. Actrița în vârstă de 43 de ani a demonstrat o disciplină remarcabilă în procesul de pregătire pentru acest rol, fiind gata să aducă pe ecrane un personaj autentic și credibil.

„Nu sunt neschimbată. Încerc, încerc. Fac mișcare când pot, deși nu am foarte mult timp. Mă restricționez alimentar cât pot. Adică încerc să duc cu un regim de viață echilibrat. Mănânc porții foarte mici. Pentru ‘Tătuțu’ am slăbit 9 kilograme. Mâncând foarte puțin. Trebuia să se vadă o diferență. Nu mi-a fost greu, pentru că asta vorbeam și cu colegele noastre. Spre deosebire de alte diete, acum am fost la un nutriționist, la Andra Balcangiu, a fost foarte faină abordarea ei. Și am micșorat pur și simplu porțiile. Nu m-am restricționat foarte mult pe ceea ce mănânc, deși nu mănânc foarte multe lucruri interzise. Și mai degrabă am micșorat porțiile și a funcționat de minune. E mult mai sănătos și mai bine decât să, nu știu, să stai să te înfometezi o zi întreagă sau să mănânci doar salată cu grătar. Devine frustrant la un moment dat și după o viață de ținut tot felul de diete, nu-ți mai vine. Paul n-are nevoie, are un metabolist perfect. Îl invidiez, dar nu în sensul bun. El poate să mănânce orice, n-are nicio treabă”, a declarat Cătălina Grama pentru Click.