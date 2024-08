Locul superb din România unde Cătălina Grama își petrece vacanța împreună cu Paul Ipate și cei doi copii: „Hrană pentru suflet și minte”

Cătălina Grama și Paul Ipate formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară.

Cătălina Grama a dezvăluit pe rețelele de socializare unde a ales să petreacă mai multe zile alături de Paul Ipate și cei doi copii ai ei. Spre surprinderea fanilor, actrița nu a optat pentru un resort de lux, ci pentru un camping și a dezvăluit mai multe imagini, pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

„Hrană pentru suflet și minte. Suntem la Ceahlău, în Raiul copilăriei mele. Suntem înconjurați de natură, de muntele meu iubit și dealurile mele. Am făcut un traseu de cinci ore cu copiii. Am urcat până la Fântânele și de acolo la Cascada Duruitoare. N-a fost ușor, dar a fost frumos tare. Zora mă întreabă acum când urcăm până la Toaca. E minunat să mă întorc cu ei aici unde am trăit cele mai frumoase clipe când eram copil și să îmi creez cu ei alte amintiri frumoase. Suntem la camping la verii mei. Dacă sunteți prin zonă, vă invit să descoperiți @camping.ursulet. N-o să mai vreți să plecați de aici niciodată”, a scris actrița pe rețelele de socializare.

Și Paul Ipate s-a arătat foarte încântat de această escapadă, dovadă imaginile postate pe internet.

Cătălina Grama și Paul Ipate s-au căsătorit religios la sfârșitul lunii august 2023. Evenimentul a avut loc în România, după ce în urmă cu câteva săptămâni au avut parte de o cununie civilă ca în povești în Italia.

Actrița nu a lăsat ca aniversarea a un an de la ceremonia din Italia să treacă nesărbătorită, așa că a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, dezvăluind și noi imagini inedite de la eveniment.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Cătălina Grama a vorbit despre decizia de a se căsători cu Paul Ipate.

„Suntem în continuare căsătoriți și cu sufletul. Ideea a venit așa, într-o bună zi. Paul, după cum știi, mă ceruse încă de la începutul relației noastre, dar ne-am hotărât atunci să nu concretizăm asta. Nu am simțit nevoia, dar nu am avut un motiv special. Nu a fost teamă, nu am simțit nevoia, plus că am fost și foarte ocupați. Și am fost plecați într-o călătorie în Italia, cu un an înainte de nuntă, într-o locație care ni s-a părut foarte romantică. Acolo am zis: asta este o locație splendidă! Dacă ne-am gândi vreodată, știi că îți povesteam eu că am vrea să ne căsătorim la 60 de ani. Și am zis: măi, dar totuși, nu ai vrea să ne căsătorim când încă arăt și eu a om? Ca să fiu și eu ok în rochia de mireasă și uite așa s-a concretizat. Noi oricum eram, dar am zis și pentru copiii noștri să trăiască evenimentul alături de noi și totuși să facem asta la o vârstă mai potrivită. Nu că nu ar fi potrivită și la 70 de ani, Doamne ferește, poate fi romantic și atunci!”, a povestit actrița pentru Playtech Știri.