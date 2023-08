Cătălina Grama, dezvăluiri despre nunta cu Paul Ipate. Ceremonia a avut loc în Italia: „Am probat zeci de rochii”

Cătălina Grama și Paul Ipate formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară. Cei doi dezvăluiau în urmă cu câteva zile că au plecat în vacanță în Italia, împreună cu cei doi copii.

Cătălina Grama și Paul Ipate au luat însă pe toată lumea prin surprindere când au dezvăluit pe rețelele de socializare că unul dintre motivele călătoriei lor în Italia a fost faptul că s-au căsătorit.

Actrița a povestit și cum a ales locul unde s-a desfășurat ceremonia, dar și detalii inedite despre cele trei rochii de mireasă pe care le-a purtat.

„M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut când am făcut cu Paul o escapadă în Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători.

Peisajele incredibile, simplitatea și vibrația specifică a locurilor, frumusețea fiecărui colțisor din acest rai ne-a inspirat să organizăm o nuntă în stil italian. Dolce far niente este vorba favorită a italienilor și exact asta am visat să facem.

Bineînțeles că, după ce am găsit locația splendidă, a trebuit să îmi aleg ținutele. Am visat să port trei rochii speciale și foarte diferite care să se potrivească cu energia inegalabilă a locului. (…) am ales trei rochii care spun o poveste.

Prima iubire a fost rochia simplă din mătase duchesse pe care fetele au accesorizat-o cu mănuși din dantelă fină și prețioasă cu fir de aur. Apoi a venit marea mea iubire, rochia din dantelă cu spate gol brodată cu cristale preziosa și paiete, pe care simt că Zora o va purta într-o bună zi. Pentru tăierea tortului și petrecere am purtat o rochie sirenă brodată manual, care a reprezentat în adevăratul sens al cuvântului spiritul italian.

Pasta, vino e amore! Cam așa a fost atmosfera la nuntă! S-a râs și s-a dansat mult, chiar și în picioarele goale și i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-am văzut toată familia în locul acesta care e un mic paradis.

Am fost în raiul iubirii și al veseliei pentru trei zile și încă povestim despre asta! Abia aștept să revin și cu alte poze și video, pentru ca am foarte multe să vă împărtășesc! Vă mulțumim pentru iubire și mesajele minunate! S-a simțit iubirea voastră, dragii noștri prieteni, până aici! Salute!!!”, a povestit Cătălina Grama pe social media.