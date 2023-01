Care mai este relația dintre Victoria Beckham și Nicola Peltz? Imaginea cu cele două a devenit virală

Potrivit știrilor apărute în ultima perioadă în presa internațională, între Victoria Beckham și nora sa, Nicola Peltz, se duce un adevărat război. Tensiunile dintre cele două ar fi apărut în preajma nunții tinerei actrițe cu Brooklyn Beckham, și ar fi escaladat în momentul în care aceasta a decis să nu poarte o rochie de mireasă creată de soacra sa.

Însă noua postare a Victoriei a ridicat o sumedenie de întrebări, făcându-i pe fanii familiei Beckham să creadă că designerul și nora sa au îngropat securea războiului. Cu ocazia zilei de naștere a actriței, Victoria a dezvăluit pe contul său de Instagram o imagine rară cu aceasta, transmițându-i, de asemenea, și un mesaj simpatic.

Într-un interviu acordat publicației The Times, actrița în vârstă de 28 de ani a negat faptul că între ea și mama lui Brooklyn ar exista o „dispută”, aducând din nou în conversație decizia de a nu purta o rochie de mireasă creată de Victoria.

„Nu este o dispută! Văd peste tot cuvântul ăsta: dispută, dispută, dispută. Cred că totul a început, și am mai spus asta înainte, pentru că nu am ajuns să port rochia de mireasă creată de Victoria, dar adevărul este că mi-am dorit foarte, foarte mult să o port și mi s-a părut atât de frumos că mama lui Brooklyn a vrut să o facă pentru mine! Și am fost foarte încântată să o port! Și nu am ajuns să o port”, a declarat Nicola Peltz.