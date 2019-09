Camila Mendes a dezvăluit că a fost abuzată sexual în adolescență

Camila Mendes, în vârstă de 25 de ani, a vorbit în cadrul unui interviu pentru Women’s Health despre cum a fost abuzată sexual în adolescență, dar și ce anume a ajutat-o să treacă mai ușor peste. Actrița care interpretează rolul Veronica Lodge în serialul „Riverdale” a dezvăluit drama pe care a trăit-o.

„Am avut parte de o experiență terifiantă. Am fost drogată de cineva care voia să mă abuzeze sexual”, a spus Camila pentru Women’s Health.

După incident, Camila a decis să își facă un tatuaj pe spate în care scrie „to build a home” („să construiești o casă”) și a spus care este semnificația din spatele tatuajului pe care îl are: „Mi-am făcut tatuajul după ce am terminat primul an. Îmi doresc ca toate lucrurile din viața mea să mă facă să mă simt în siguranță și confortabilă.” Experiența pe care Camila a trăit-o a avut un impact extrem de mare asupra ei, iar singurul ei scop după această experiență a fost să își construiască o carieră, o familie, dar și să fie fericită.

Camila Mendes nu este singura actriță care a decis să vorbească deschis abuzurile de care a avut parte. Colega ei de platou, Lili Reinhard, în vârstă de 22 ani, a avut curajul să dezvăluie că și ea a fost victima unui astfel de abuz. Ea a decis să păstreze secret incidentul deoarece credea că nimeni nu o va crede, dar și că va avea probleme la locul de muncă.

Camila Mendes este într-o relație cu actorul Charles Melton, în vârstă de 28 ani. Cei doi au sărbătorit recent un an de relație.

