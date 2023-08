Cabral Ibacka, mândru de realizările fiicei sale, Inoke. Tânăra trăiește de trei ani în Olanda: „Când ești părinte, te gândești”

Cu emoție în glas, Cabral Ibacka a vorbit despre fiica sa cea mare, Inoke, care s-a mutat în Olanda acum trei ani. Prezentatorul se declară un tată foarte mândru de ea și de cum se descurcă într-o țară străină. Recent, Cabral s-a întors dintr-o călătorie în Olanda, unde fiica lui locuiește de ceva timp. Alături de Andreea Ibacka și cei doi copii ai lor, Namiko și Tiago, prezentatorul de la PRO TV a petrecut momente unice împreună cu cei trei frați, reuniți într-un cadru special.

Inoke are acum 21 de ani și a ales să își continue studiile în Olanda, urmând specializarea în Științele Comunicării. Cabral Ibacka vorbește cu mândrie despre fiica sa cea mare, fiind încântat de evoluția ei frumoasă și implicarea în tot ceea ce face. Recent, prezentatorul TV a declarat că fiica lui este într-o perioadă în care ia în considerare dacă să meargă mai departe cu facultatea aceasta sau să ia o pauză.

De 3 ani, fiica cea mare a prezentatorului de la PRO TV, Inoke, s-a stabilit în Olanda, iar Cabral este extrem de mândru de ea. Prezentatorul TV apreciază curajul și determinarea fiicei sale de a se muta într-o țară străină și de a începe o nouă etapă în viața ei. Fiica lui i-a spus că nu mai are nevoie de sprijin financiar din partea lui, deoarece și-a găsit un loc de muncă și se descurcă foarte bine singură.

„Știi cum e când ești părinte și te gândești: ce s-o alege de piticii ăștia de îi facem noi? Ce s-o alege? Cum o fi ca om? Cum o merge prin viață? Sunt foarte liniștit. E stabilită acolo, și-a luat drumul străinătății. Mi se pare simpatic că eu o viață întreagă am vorbit: da, e de mers pe afară, e de făcut, e de dres, dar nu am putut niciodată să plec din România, nu am putut. Am avut unde, am avut cu cine, am avut când, am avut cum, m-a ținut tot, nu că ceva, m-au ținut toți și toate. Inoke e plecată de 3 ani, facultatea acolo a început-o. Îi și place, se și dezvoltă mișto, a înțeles foarte bine mersul și ritmul, e bine, e ce trebuie”, a povestit Cabral pentru sursa mai sus-menționată.