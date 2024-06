Cabral Ibacka, confesiuni sincere despre rolul de tată: „Se face cu scântei în suflet…”

Cabral Ibacka se bucură din plin de familia lui. Prezentatorul TV și soția lui, Andreea Ibacka, s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago. Cabral mai are o fată, pe nume Inoke, care locuiește în Olanda, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Cabral Ibacka are o relație apropiată cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare și le împărtășește des acestora diverse momente, atât fericite, cât și neplăcute din viața lui de familie. Recent, prezentatorul TV a avut o postare emoționantă pe rețelele de socializare în care a vorbit despre rolul de tată. Cabral a scris acest mesaj după ce a găsit o fotografie adorabilă cu fiica lui, Namiko.

„Aproape de fiecare dată când vine vorba despre tați, aud chestia aia că noi simțim mai puțin, mai sec, mai… „bărbătește”. Și e și cumva vina noastră, că nu stăm la taclale, să explicăm cum se filtrează evenimentele prin sufletele noastre. Noi trăim și mergem mai departe, nu știm să ne oprim a vorbi despre. Am găsit poza asta cu zăpăcita de Namiko și m-au năpădit 9milioaneșaptesuteoptzecișinouă de sentimente, de-am uitat câteva minute ce căutam prin calculator. Dar de-afară s-a văzut că am zâmbit, am zis „Uite-mi nebuna!” și-am trecut mai departe. Și uite că de data asta mă opresc și spun despre noi, tații, că ni se pune și nouă plusul pe minus și se face cu scântei în suflet, doar că noi am fost învățați că nu arăți furtuna de dinăuntru. Când ceva te afectează… îndrepți spatele, te uiți în zare și spui ceva de genul „Pfeai, să moară Franța, iar plouă azi!” , a scris Cabral pe Facebook.

Într-un interviu acordat recent, Cabral a vorbit deschis despre relația cu fiica lui cea mare, Inoke, și regulile pe care le-a stabilit împreună cu aceasta.

Cabral a mărturisit că a fost avertizat în numeroase dăți că este foarte dificil să fie tată de fete.

Acum ceva timp, Cabral Ibacka a mărturisit că apreciază curajul și determinarea fiicei sale, Inoke, de a se muta într-o țară străină și de a începe o nouă etapă în viața ei. Fiica lui i-a spus că nu mai are nevoie de sprijin financiar din partea lui deoarece și-a găsit un loc de muncă și se descurcă foarte bine singură.

„Știi cum e când ești părinte și te gândești: ce s-o alege de piticii ăștia de îi facem noi? Ce s-o alege? Cum o fi ca om? Cum o merge prin viață? Sunt foarte liniștit. E stabilită acolo, și-a luat drumul străinătății. Mi se pare simpatic că eu o viață întreagă am vorbit: da, e de mers pe afară, e de făcut, e de dres, dar nu am putut niciodată să plec din România, nu am putut. Am avut unde, am avut cu cine, am avut când, am avut cum, m-a ținut tot, nu că ceva, m-au ținut toți și toate. Inoke e plecată de 3 ani, facultatea acolo a început-o. Îi și place, se și dezvoltă mișto, a înțeles foarte bine mersul și ritmul, e bine, e ce trebuie”, a a spus Cabral Ibacka pentru unica.ro.