Anca Dumitra, mărturisiri inedite înainte de a deveni mamă pentru prima dată: „Încă nu avem cu precizie un nume”

Într-un interviu pentru Viva.ro, Anca Dumitra a oferit detalii despre pregătirile pentru venirea pe lume a copilului. Ea și partenerul ei au ales deja perechea de nași, iar în prezent sunt în plină renovare cu casa.

„Sper să fiu o mamă bună pentru copilul meu! Îmi doresc să cresc un copil sănătos, voios, să fie un om bun. Un om bun și fericit. Îmi plac oamenii buni și fericiți, și așa mi-aș dori să fie și copilul meu. (…) Nu am dezvăluit încă sexul bebelușului. Hahaha, încă nu-l dezvălui! Nu am ales nici numele încă, mai avem puțin timp, dar nici nu o să lăsăm pe ultima sută de metri. Încă nu avem cu precizie un nume. (…) Deja se știu părinții spirituali, deja i-am informat, ca să zic așa, au acceptat. Deci din punctul ăsta de vedere suntem adăpostiți, aici avem!”, a spus Anca Dumitra.

În ceea ce privește camera bebelușului, Anca Dumitra a specificat că nu a amenajat încă nimic, fiind în renovare cu casa. Cu toate acestea, actrița speră ca aceasta să fie gata la timp.

În această perioadă, partenerul ei este foarte atent cu starea actriței:

„Cred totuși că ai o doză de umor îndeajuns de sănătoasă cât să te țină departe de genul din urmă. Am lucrat destul de mult amândoi. Eu acum m-am oprit din filmări, pentru că, repet, am terminat sezonul, la teatru stagiunea se încheie. Deci acum încep să am și eu perioada mai liberă. Nu pot să spun același lucru despre Manfred, însă. Da, nici eu nu sunt prea pretențioasă, nici el nu este cel super-mega protector, că nici nu a fost cazul să fie într-atât de mult. Și eu am fost, sper să fi fost, cumpătată în pofte, în pretenții. Dar nu, nu l-am trezit noaptea pentru te miri ce savarină, amandină sau pepene roșu! Încă nu a fost cazul, dar și dacă o să fie cazul, sper din suflet să răspundă prompt și să se ducă. Până la urmă, tratăm într-adevăr cu umor, pe cât se poate, perioada asta, dar totodată și cu foarte multă emoție. N-are cum să nu fie așa.”