Bindi Irwin, video emoționant despre Steve Irwin

Bindi Irwin a distribuit un video cu interviul tatălui său, acesta vorbind despre moștenirea pe care o lasă copiilor.

„Când copiii mei vor putea lua ‘mingea de fotbal’ pe care eu o numesc conservarea florei și faunei sălbatice și vor putea alerga cu ea, când vor fi pregătiți să conducă misiunea noastră de conservare, atunci mă voi da la o parte bucuros”, a spus Steve până să fie copleșit de emoții. „Și vă garantez că o să fie cel mai mândru moment din viața mea. Munca mea se va sfârși atunci, și doar atunci voi știi că mi-am atins scopul suprem – să pot să stau deoparte și să îi las pe ei să contiune misiunea mea.”

Bindi a fost în mod evident emoționată de vorbele tatălui ei.

„Nu cred că voi putea să descriu vreodată valul de emoții din sufletul meu la sfârșitul filmulețului” a scris aceasta pe Twitter. „Tatăl meu, eroul meu. Îți promit că voi face tot ce îmi stă în putere ca să te fac mândru, și mă voi asigura că voi duce la capăt misiunea ta”.

My first time watching this footage was only a few days ago. I don’t think I’ll ever be able to describe the amount of emotion in my heart once the video ended. My dad. My superhero. I promise to do my best to make you proud and ensure your legacy lives on forever.@AnimalPlanet pic.twitter.com/PWRiXvUrGx

— Bindi Irwin (@BindiIrwin) February 4, 2018