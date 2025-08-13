Bianca Censori, protagonista unei ședințe foto surprinzătoare. Cum a apărut soția lui Kanye West pe internet

Bianca Censori a surprins cu ultima sa ședință foto.

Bianca Censori, protagonista unei ședințe foto surprinzătoare. Cum a apărut soția lui Kanye West pe internet

Bianca Censori a publicat marți pe Instagram imagini din cea mai recentă ședință foto, iar de această dată nu o ținută transparentă a atras atenția, ci o uriașă bulă transparentă.

Bianca Censori, ședință foto atipică

Arhitecta australiană a purtat un body argintiu cu decolteu adânc — pe care îl prezentase săptămâna trecută în selfie-uri în oglindă postate la Stories — alături de pantofi metalici asortați. Părul, care își schimbă des culoarea și stilul, era de această dată închis la culoare, cu breton des și volum, completând seria de fotografii publicate individual, în total peste o duzină de imagini.

Fanii de pe Instagram nu au ratat ocazia să glumească pe seama conceptului, cu comentarii precum „hamster ball final boss” sau un GIF cu Ariana Grande în rolul Glindei din „Wicked”, plutind în bula sa.

Fotograful din spatele ideii „bubblicious” a fost Gadir Rajab, colaborator creativ frecvent al lui Censori și cofondator al brandului de modă Raga Malak, nu soțul ei, Kanye West.

Fondatorul Yeezy s-a aflat însă în spatele camerei pentru o altă ședință foto recentă, în care Censori purta lenjerie albă și o perucă blondă. Rajab a lucrat cu Bianca, în vârstă de 30 de ani, la multe dintre ținutele sale provocatoare, printre care un body din dresuri care îi acoperea complet fața (pe care el l-a numit „hosiery fit”), un sutien nude și un tanga purtate la o ieșire pe role, precum și un set de „bretele” din bandă adezivă pentru sâni.

Censori și-a petrecut mare parte din vară călătorind prin lume alături de West, în vârstă de 48 de ani. Luna trecută, a fost fotografiată atât pe aeroportul LAX, cât și în aeroportul din Seul, alegând în ambele ocazii ținute neconvenționale pentru călătorie: bikini decupați și cizme pufoase uriașe.

Cel mai recent, a fost văzută împreună cu unii dintre copiii lui Ye, purtând o bluză neagră cu mânecă lungă și pantaloni trei sferturi.

Imagini din trecut cu Bianca Censori

Recent, au apărut mai multe fotografii inedite cu Bianca Censori din 2021, atunci când activa ca model, cu mult înainte de a șoca prin aparițiile sale publice extravagante și ținute provocatoare. În imaginile de atunci publicate acum de către TMZ, ea este îmbrăcată în hainele semnate de la un brand australian deținut de o prietenă, are părul lung șaten dat pe spate și un machiaj subtil. Fanii au putut remarca o schimbare în stilul ei de vestimentar de atunci, de dinainte să se căsătorească cu Kanye West, și cel de acum, de când formează un cuplu cu rapperul.

Dezvăluirea acestor imagini vechi vine în contextul unei reconcilieri recente. Bianca Censori și Kanye West s-au împăcat în aprilie, după o perioadă în care s-a speculat că relația lor s-ar fi încheiat pe fondul unor controverse publice generate de declarațiile controversatului rapper din mediul online. La momentul respectiv, surse apropiate cuplului susțineau că Bianca Censori s-a distanțat de artist tocmai ca urmare a comportamentului antisemit al lui West.

Poate că nu mulți știu că Bianca Censori s-a născut și a crescut în Melbourne, Australia. Între iulie 2017 și iunie 2020 a fost studentă la DP Toscano Architects. Studiile de licență și de masterat în domeniul arhitecturii le-a făcut la Universitatea din Melbourne. Înainte să lucreze la Yeezy, brand-ul de fashion fondat de Kanye West în 2015, a avut propriul ei brand de bijuterii, din 2013 și până în 2017, care se numea Nylons Jewellery.

Zvonurile privind o posibilă relație între Bianca Censori și Kanye West au apărut la începutul anului 2023. Cei doi păstrat secretul cu privire la căsătoria lor. Daily Mail a obținut ulterior un certificat de căsătorie, în care era specificat faptul că ei s-au căsătorit pe 20 decembrie 2022, la scurt timp după ce rapperul a finalizat divorțul de fosta lui soție, Kim Kardashian, alături de care are patru copii: North, Saint, Chicago și Psalm.

