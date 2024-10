Bianca Brad, confesiuni oneste despre lupta cu cancerul de sân: „Speranța este luminița de la capătul tunelului”

În 2015, Bianca Brad a fost diagnosticată cu cancer de sân. Cunoscuta actriță a dezvăluit diagnosticul pus de medici la finalul anului 2021. Bianca Brad a ales să păstreze tăcerea cu privire la această veste cumplită și a ascuns acest lucru chiar și de persoanele dragi din viața ei, inclusiv mama ei.

După ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer de sân, Bianca Brad a făcut mărturisiri sincere despre momentele dificile prin care a trecut. În cadrul unui interviu acordat recent, actrița a povestit pe larg despre lupta cu această boală.

În continuare, Bianca Brad a expus câteva dintre lecțiile învățate în urma acestei experiențe dureroase, după ce a fost diagnosticată cu cancer de sân.

„Maica Tereza a spus: „Știu că Dumnezeu nu îmi dă mai mult decât pot duce, dar îmi doresc să nu fi avut atât de multă încredere în mine.” La fel am zis și eu atunci, însă imediat au apărut sentimente de rușine și vinovăție și mi-am retras cuvintele. I-am cerut să îmi dea atât cât crede El că pot să duc… și mi-a dat mult, mult mai mult decât credeam că voi fi în stare să duc. Tot auzeam: „Ai grijă ce ceri, că vei primi!”, dar abia când am simțit că nu mai pot și că eu am cerut asta, am realizat cât este de adevărat. Mi-am reamintit și am învățat multe lucruri importante despre mine, despre oameni, despre viață.