Archie și Lilibet nu și-au cunoscut bunicul, iar Thomas Markle amenință cu tribunalul din acest motiv

Archie și Lilibet, cei doi copii ai cuplului format din Prințul Harry și Meghan Markle, sunt deja subiect de dispută. Cei doi nu și-au cunoscut încă bunicul, pe tatăl lui Meghan, Thomas Markle, iar în noi declarații șocante acesta și-a exprimat vehement dezaprobarea față de atitudinea fiicei sale, care pare că nu își dorește o apropiere între tatăl înstrăinat și odraslele sale. Vorbind de la locuința sa din Mexico, Thomas Markle a afirmat că e foarte posibil să se adreseze instanței, ca să rezolve problema.

Însă este cunoscut faptul că Meghan Markle și tatăl său au avut o relație dificilă cu mult înainte de nașterea lui Archie și Lilibet, iar Thomas Markle nu a participat nici măcar la nunta fiicei sale, înainte de care acesta ajunsese la o înțelegere cu paparazzi ziarelor de scandal. Oficial, Thomas Markle nu și-a condus fiica la altar din cauza faptului că suferise un atac cardiac.

Însă în celebrul interviu cu Oprah Winfrey, Meghan Markle a afirmat că s-a simțit trădată de tatăl ei și că nu dorește o împăcare cu acesta, mai cu seamă că el nu s-a dat în lături de la a critica fiecare mișcare a cuplului regal în fața jurnaliștilor.

Acum, Thomas Markle a declarat că se teme că nu o să apuce niciodată să îi cunoască pe Archie și Lilibet, dat fiind că sănătatea sa se deteriorează. „Nu ar trebui să o pedepsim pe Lili pentru comportamentul lui Meghan și al lui Harry”, a spus acesta.

„Archie și Lilibet sunt copii mici. Nu sunt politică. Nu sunt pioni. Nu sunt parte din joc. Și sunt membri ai familiei regale și au aceleași drepturi ca oricare membru al familiei. (…) Voi apela la tribunalele din California pentru dreptul de a-mi vedea nepoții în viitorul apropiat”, a amenințat acesta.

Cu o lună în urmă, Thomas Markle își exprimase încă o dată dezamăgirea că nu este vizitat de fiica și de ginerele lui. „Sigur că doare, sunt ucigași în pușcării care sunt vizitați de familii. Eu nu sunt un ucigaș. Am făcut o greșeală prostească și am plătit pentru ea. Au apărut în acest show, au vorbit despre compasiune, dar nu au compasiune pentru mine, pentru familie, nu au compasiune pentru lume. (…) Dacă aș fi făcut ceva foarte greșit, ar fi fost bine, dar nu am făcut. Voi fi foarte dezamăgit dacă nu apuc să îmi țin nepoata în brațe.”

În afară de dezamăgirea de a nu-i fi cunoscut pe Archie și Lilibet, tatăl lui Meghan Markle și-a exprimat opiniile tăioase și față de viitorul volum de memorii al Prințului Harry. Cartea, pentru care prințul ar fi primit un contract în valoare de 20 de milioane de dolari în avans, după cum speculează presa, ar urma să facă lumină asupra modului în care Harry și Meghan au părăsit familia regală în 2020. „După trei ședințe cu psihiatri și cu Oprah Winfrey, prințul nu are cum să mai aibă multe lucruri de spus”, a declarat acesta.

