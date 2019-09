Apariția lui Cardi B de la Paris Fashion Week a fost cu adevărat inedită

Cardi B a avut o ținută cu totul și cu totul inedită la Paris Fashion Week. Ca de fiecare dată, ea a reușit să își surprindă fanii.

Cu ocazia Paris Fashion Week, Cardi B a ales să poarte o ținută înflorată, din cap până în picioare, creată de designerul Richard Quinn. Însă, nu este o ținută înflorată banală, ci o un întreg ansamblu care îi acoperă atât fața, cât și mâinile și picioarele.

„Am auzit că mi-ați simțit lipsa la New York Fashion Week. Sunt aici să mă vedeți în toată splendoarea”, a zis Cardi B într-un clip postat pe Instagram.

În videoclipul postat de Cardi B pe Instagram, ea se plimbă lângă Turnul Eiffel, în timp ce persoanele care se aflau acolo o admirau și imortalizau acest moment într-adevăr surprinzător.

De asemenea, ea a avut și pe Twitter o postare extrem de interesantă, lăsând să se înțeleagă faptul că este o persoană asumată și că nu are nevoie de validarea celor din jur: „Cum să înțeleagă asta când ei nici măcar nu mă înțeleg pe mine,” a scris Cardi B pe Twitter.

How they going to understand it when they don’t even understand me #PARISFASHIONWEEK pic.twitter.com/5SdNH78pt2

— iamcardib (@iamcardib) 29 septembrie 2019