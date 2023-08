Antonia, fotografii din vacanța cu Alex Velea și copiii lor: „Revin”

Antonia se bucură din plin de clipe de relaxare și distracție maximă într-o destinație foarte apreciată de vedetele de la noi și din străinătate. Artista și familia ei au plecat pentru câteva zile în Mykonos, unde au parte de clipe de răsfăț și condiții de lux. Cu această ocazie, cântăreața a împărtășit cu internauții și câteva fotografii superbe din timpul călătoriei lor.

Artista a postat pe contul ei de Instagram câteva imagini din acest city break în Grecia, așa cum l-a numit în descriere. Prima fotografie o înfățișează pe Antonia în camera de hotel, într-un costum de baie superb, din două piese, ce îi pune în evidență silueta de invidiat. În imaginile următoare, vedeta i-a surprins pe Alex Velea și pe cei doi băieți ai lor, în fața unui local renumit din Mykonos. Totodată, cei mici au avut parte de distracție la piscina, iar cântăreața i-a surprins în fotografii inedite.

Dincolo de talentul și carisma sa, Antonia mai este recunoscută și pentru frumusețea ei naturală. Vedeta este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România și atrage atenția publicului prin fiecare apariție a sa. Artista este foarte atentă la stilul său de viață, iar acum se mândrește cu o siluetă de invidiat. Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre dieta pe care o urmează pentru a fi în formă maximă.

În ceea ce privește preferințele culinare, Antonia a împărtășit că întotdeauna a fost adeptă a unui mod sănătos de alimentație.

„Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar. Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, a declarat ea pentru sursa citată.