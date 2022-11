Anisia Gafton, detalii inedite despre viața personală și începutul carierei

„Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a fost unul dintre mai de succes reality show-uri al toamnei. Emisiunea a revenit cu un nou sezon, într-o abordare diferită, condimentat cu probe și elemente noi. Adela Popescu și Cabral Ibacka au fost gazdele emisiunii care s-a desfășurat în Republica Dominicană, iar acest sezon a împins la maximum limitele psihice și fizice ale concurenților.

Marea finală a competiției de la PRO TV a fost live și a avut loc în România, nu în Republica Dominicană, acolo unde au avut loc filmările, doi concurenți luptându-se pentru titlul de câștigător: actrița Anisia Gafton și fostul fotbalist Giani Kiriță. Fanii au avut ocazia să voteze pentru susținerea vedetei preferate, astfel că titlul de Regină a junglei i-a revenit Anisiei Gafton.

Anisia Gafton face stand-up comedy de câțiva ani și se bucură de mare succes, având un număr considerabil de fani chiar dinainte de a participa la emisiunea de la PRO TV. De altfel, ea a mai participat și la emisiunea „Românii au talent unde a câştigat Premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro. Ea s-a orientat spre stand-up comedy după ce a renunțat la cursurile Facultății de Teatru și Film.

„Toată lumea mă încuraja să fac stand-up. Am făcut şi un an de teatru, dar şi profesorul de acolo mi-a zis: „Anisia, nu ştiu ce cauţi tu aici, ar trebui să faci stand-up. Când vii în clasă râde lumea”. Dar nu aveam acea încredere în mine că pot să fac asta. Şi s-a întâmplat ca la începutul lui 2014 să fie un concurs la Târgu Mureş, un festival de satiră şi umor. Nu m-am dus să participat la secţiunea de stand-up, că nu aveam curaj. Am participat la duet. Întâmplarea o fost să pice duetul şi regizorul de acolo m-a pus pe stand-up. Cu câţiva ani înainte, la festivalul ăsta, câştigasem câteva premii. Am fost catalogată ca fiind bună”, a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, Anisia Gafton, pentru adevarul.ro .

Actrița a recunoscut că nu i-a fost ușor să își creeze un nume în acest domeniu, lovindu-se de numeroase prejudecăți.

„Băi, prima dată, îţi spun sincer, a fost greu. Adică, tot vedeam că bărbaţii se uită ciudat la mine când apar pe scenă. Eu îi dominam şi eram femeie. Şi, de obicei, nu se întâmplă asta. „Hai, mă, vine şi asta… Ce zice aici? Două cuvinte? Bam-bam!”. Mi-o fost greu. Dar eu, probabil, am norocul să mă fac plăcută şi la fete şi la bărbaţi şi am trecut efectiv peste. Vă zic sincer că la început mi-a fost greu, dar după aia am căpătat încredere şi am mers mai departe. Atât timp cât ai încredere în tine atunci şi publicul o să aibă. Asta am observat. Adică, dacă iubeşti ceea ce faci o să te iubească şi publicul. Şi nu trebuie să te gândeşti că-s unii misogini. Misogini găseşti peste tot”, a mai declarat ea pentru sursa citată.