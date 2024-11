Angelina Jolie, apariție rară alături de fiul său, Knox Jolie-Pitt. Cum arată adolescentul în vârstă de 16 ani

Angelina Jolie și fiul său, Knox Jolie-Pitt, au participat la Governors Awards. Actrița, în vârstă de 49 de ani, și băiatul său de 16 ani, pe care îl are împreună cu fostul ei soț, Brad Pitt, au atras toate privirile pe covorul roșu de la Ray Dolby Ballroom.

Pentru eveniment, Jolie a ales o rochie fără mâneci, într-o nuanță nude, pe care a accesorizat-o cu o pereche de cercei mari cu diamante și un colier masiv. Knox, care seamănă izbitor cu tatăl său, a optat pentru o ținută la fel de elegantă, purtând un smoking clasic.

Potrivit DailyMail.com, evenimentul, organizat de consiliul de conducere al academiei de film, aduce un omagiu regretatului Quincy Jones, producătorilor seriei James Bond, Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, cineastului Richard Curtis și directoarei de casting Juliet Taylor.

Între timp, Angelina continuă să promoveze cel mai recent film al său, în care o portretizează pe cântăreața de operă Maria Callas.

Actrița în vârstă de 49 de ani a povestit pentru The Hollywood Reporter cum s-a pregătit pentru acest rol, mărturisind că nu era deloc încrezătoare în abilitățile sale de a cânta. Jolie a explicat că lipsa de încredere se datora unui fost partener care i-a criticat talentul.

„A fost cineva în viața mea care nu a fost amabil cu mine în legătură cu cântatul”, specificând că „era o relație în care eram. Și astfel am presupus că nu puteam să cânt cu adevărat”, a explicat Angelina Jolie. „Fusesem la școala de teatru, așa că era ciudat că asta a avut un impact asupra mea. Pur și simplu m-am adaptat la opinia acelei persoane.”

Ea a dezvăluit că „a fost nevoie să depășesc multe lucruri pentru a începe să cânt. Am crezut toată viața că am o voce joasă. Îi explicam [instructorului de canto] că vocea mea este mai adâncă, și el a spus: ‘Nu, ești de fapt soprană’. Și probabil că s-a întâmplat ceva. Vocea ta se schimbă când treci prin diferite etape ale vieții tale. Așa că a fost un șoc. A fost foarte ciudat”, a povestit Jolie pentru The Hollywood Reporter.

Angelina Jolie a mărturisit și că pregătirea pentru rol a fost intensă, fiind nevoită să își antreneze vocea timp îndelungat.

„Dumnezeu știe câte pastile pentru gât am luat și am repetat toată noaptea, toată dimineața. Am fost foarte emoționată la început. Nu voiam să dezamăgesc echipa. A fost atât de departe de zona mea de confort încât eram entuziastă”, a mai spus actrița pentru The Hollywood Reporter.

Maria spune „povestea tumultuoasă, frumoasă și tragică a vieții celei mai mari cântărețe de operă din lume, retrăită și reimaginată în ultimele ei zile din Parisul anilor 1970', conform unui comunicat de presă.

Jolie și restul echipei au primit o ovație în picioare de opt minute la premiera filmului, care a avut loc pe 29 august, la Sala Grande în cadrul Festivalului de Film de la Veneția 2024. Pentru această ocazie, Angelina Jolie a purtat o rochie personalizată, fără bretele, de culoare bej, creată de Tamara Ralph, completată de un șal care îi acoperea umerii. Părul său blond era coafat simplu, cu o cărare pe o parte, iar machiajul a fost la fel de minimalist, cu excepția buzelor roșii.

În 2022, înainte de începerea filmărilor, Angelina Jolie a vorbit despre rolul său: „Privesc cu mare responsabilitate viața și moștenirea Mariei. Voi da tot ce pot pentru a face față provocării. Pablo Larraín este un regizor pe care îl admir de mult timp. Să am ocazia să povestesc mai multe despre Maria împreună cu el și cu un scenariu scris de Steven Knight este un vis devenit realitate.”

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro