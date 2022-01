Andrei Ștefănescu și fosta lui soție, Antonia, s-ar fi împăcat: „Sunt o familie”

Andrei Ștefănescu și Antonia au decis să se despartă în vara anului 2020. Artistul a anunțat pe rețelele de socializare în noiembrie 2020 faptul că el și Antonia s-au despărțit, după o relație de șapte ani și că divorțul s-a finalizat în acel an, în septembrie, la notar, pe cale amiabilă. Cei doi s-au căsătorit în toamna anului 2019 și au împreună un băiat, pe nume Ayan. Cununia lor civilă a avut loc în Sinaia.

În vara anului 2021, s-a aflat că Antonia formează un cuplu cu Vincenzo Aiello, un fost concurent de la „Chefi la cuțite” din sezonul 9. La vremea respectivă, ea a confirmat informația că este într-o relație cu el și a mărturisit că preferă să fie discreți. Însă, după șase luni de relație s-au despărțit.

Însă, recent, Vincenzo Aiello a făcut o serie de declarații despre fosta lui parteneră și despre relația pe care a avut cu ea. Într-un interviu pentru cancan.ro, acesta a vorbit despre împăcarea Antoniei cu Andrei Ștefănescu. Se pare că prezentatorul TV și fosta lui soție și-ar mai fi acordat o șansă, astfel că sunt din nou într-o relație, însă până acum cei doi nu au confirmat acest lucru.

„A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, a fost o experiență minunată, cu o persoană extraordinară! Am mai spus, nu pot să neg. Și a trecut, mergem mai departe. Nu comentez împăcarea cu Andrei, dacă a venit această împăcare. Eu nu știu, dar este alegerea lor, viața lor, sunt o familie, nu mă privește! Am investit foarte multă energie, foarte mult timp, am investit sentimentele mele, viața mea, creierul meu.”